Almanach de mercredi 3 juin saint Charles Lwanga

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO

Mercoledì 3 giugno

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 4 giugno

Curia vescovile - ore 9.00

Incontro con la Curia

Venerdì 5 giugno

Aosta, Piazza Chanoux - ore 10.30

Partecipazione alla Cerimonia per il 212° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 6 giugno

Chiesa parrocchiale di Arvier - ore 15.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Étroubles - ore 18.00

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Domenica 7 giugno

Chiesa Santuario dell’Immacolata - ore 10.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre - ore 15.00

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin-de-Corléans - ore 18.00

Celebrazione cittadina per la solennità del Corpus Domini

Lunedì 8 giugno

Seminario maggiore - ore 9.30

Ritiro del Sacro Cuore con i Sacerdoti e i Diaconi

Vescovado - ore 18.15

Incontro di formazione con l’Ordo Virginum

Martedì 9 giugno

Ore 9.00 - 13.00

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 10 giugno

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - pomeriggio

Incontro con la Comunità monastica

Giovedì 11 giugno

Cattedrale - ore 11.00

S. Messa per la giornata interregionale pensionati Coldiretti

Venerdì 12 giugno

Priorato di Saint-Pierre - ore 18.00

Dedicazione dell’Altare nella cappella S.ma Trinità

Sabato 13 giugno

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Aosta, Oratorio San Filippo Neri - ore 10.30

S. Messa e benedizione della cappella

Domenica 14 giugno

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 10.30

S. Messa per il centenario del Gruppo Alpini di Morgex e benedizione della fontana del Beato Vuillerme

La Chiesa celebra San Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) Papa

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri. Divenuto prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come segretario del vescovo e insegnante in seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico, nel 1944 fu nominato Nunzio apostolico a Parigi, per divenire poi nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 salì al soglio pontificio, come successore di Pio XII, assumendo il nome di Giovanni XXIII, 261° Papa della Chiesa Cattolica. Avviò il Concilio Vaticano II, ma non ne vide la conclusione: morì infatti il 3 giugno 1963. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di cinque anni, riuscì a farsi amare dal mondo intero. È stato beatificato il 3 settembre del 2000 e canonizzato il 27 aprile 2014. I suoi resti mortali riposano dal 2001 nella Basilica di San Pietro a Roma, precisamente nella navata destra, sotto l’altare di San Girolamo.

Il sole sorge alle ore 5,45 e tramonta alle ore 21,12

“Nel tempo dell’intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani».” ( Dalla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas)

È una frase che va oltre la religione. Parla a credenti, laici, politici, imprenditori, giornalisti e cittadini comuni. Leone XIV sembra dire che il vero rischio non è la tecnologia in sé, ma l’idea che l’uomo possa delegare coscienza, empatia e responsabilità alle macchine o ai grandi poteri che le controllano. Colpisce anche il fatto che il Papa non abbia scelto come primo tema aborto, morale o questioni interne alla Chiesa, ma l’intelligenza artificiale, la guerra tecnologica e la dignità umana. È un segnale molto politico e molto contemporaneo: la nuova questione sociale del XXI secolo non è soltanto il lavoro, come ai tempi della Rivoluzione industriale, ma il controllo degli algoritmi, dei dati e perfino della verità.