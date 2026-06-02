Almanach de mercredi 3 juin saint Charles Lwanga

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO NEL MESE DI MAGGIO
Mercoledì 3 giugno
Vescovado - pomeriggio
Udienze
Giovedì 4 giugno
Curia vescovile - ore 9.00
Incontro con la Curia
Venerdì 5 giugno
Aosta, Piazza Chanoux - ore 10.30
Partecipazione alla Cerimonia per il 212° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri
Vescovado - pomeriggio
Udienze
Sabato 6 giugno
Chiesa parrocchiale di Arvier - ore 15.30
S. Cresime per l’Unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Étroubles - ore 18.00
S. Cresime per l’Unità parrocchiale
Domenica 7 giugno
Chiesa Santuario dell’Immacolata - ore 10.30
S. Cresime
Chiesa parrocchiale di Saint-Pierre - ore 15.00
S. Cresime per l’Unità parrocchiale
Chiesa parrocchiale di Saint-Martin-de-Corléans - ore 18.00
Celebrazione cittadina per la solennità del Corpus Domini
Lunedì 8 giugno
Seminario maggiore - ore 9.30
Ritiro del Sacro Cuore con i Sacerdoti e i Diaconi
Vescovado - ore 18.15
Incontro di formazione con l’Ordo Virginum
Martedì 9 giugno
Ore 9.00 - 13.00
Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
Mercoledì 10 giugno
Quart, Monastero Mater Misericordiæ - pomeriggio
Incontro con la Comunità monastica
Giovedì 11 giugno
Cattedrale - ore 11.00
S. Messa per la giornata interregionale pensionati Coldiretti
Venerdì 12 giugno
Priorato di Saint-Pierre - ore 18.00
Dedicazione dell’Altare nella cappella S.ma Trinità
Sabato 13 giugno
Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00
Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié
Aosta, Oratorio San Filippo Neri - ore 10.30
S. Messa e benedizione della cappella
Domenica 14 giugno
Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 10.30
S. Messa per il centenario del Gruppo Alpini di Morgex e benedizione della fontana del Beato Vuillerme
La Chiesa celebra San Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) Papa
Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri. Divenuto prete, rimase per quindici anni a Bergamo, come segretario del vescovo e insegnante in seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico, nel 1944 fu nominato Nunzio apostolico a Parigi, per divenire poi nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 salì al soglio pontificio, come successore di Pio XII, assumendo il nome di Giovanni XXIII, 261° Papa della Chiesa Cattolica. Avviò il Concilio Vaticano II, ma non ne vide la conclusione: morì infatti il 3 giugno 1963. Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di cinque anni, riuscì a farsi amare dal mondo intero. È stato beatificato il 3 settembre del 2000 e canonizzato il 27 aprile 2014. I suoi resti mortali riposano dal 2001 nella Basilica di San Pietro a Roma, precisamente nella navata destra, sotto l’altare di San Girolamo.
Il sole sorge alle ore 5,45 e tramonta alle ore 21,12
“Nel tempo dell’intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani».” ( Dalla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas)
È una frase che va oltre la religione. Parla a credenti, laici, politici, imprenditori, giornalisti e cittadini comuni. Leone XIV sembra dire che il vero rischio non è la tecnologia in sé, ma l’idea che l’uomo possa delegare coscienza, empatia e responsabilità alle macchine o ai grandi poteri che le controllano. Colpisce anche il fatto che il Papa non abbia scelto come primo tema aborto, morale o questioni interne alla Chiesa, ma l’intelligenza artificiale, la guerra tecnologica e la dignità umana. È un segnale molto politico e molto contemporaneo: la nuova questione sociale del XXI secolo non è soltanto il lavoro, come ai tempi della Rivoluzione industriale, ma il controllo degli algoritmi, dei dati e perfino della verità.