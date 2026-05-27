II Commissione, via libera al Rendiconto generale 2025 della Regione

La seconda Commissione consiliare “Affari generali” ha espresso parere favorevole a maggioranza sul rendiconto generale e sul rendiconto consolidato della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 2025. La decisione è maturata nella seduta di ieri, lunedì 25 maggio, con l’astensione dei gruppi Fratelli d’Italia, Alleanza Verdi Sinistra e La Renaissance.

Relatori del provvedimento saranno il presidente della Commissione, Marco Sorbara, per la maggioranza, e il consigliere Massimo Lattanzi per la minoranza.

Il disegno di legge, depositato dalla Giunta regionale il 30 aprile scorso, evidenzia un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 pari a 461 milioni e 850 mila euro. Al netto delle quote vincolate e accantonate previste dalla normativa, l’avanzo disponibile ammonta invece a 268 milioni e 1.817 euro. Risorse che saranno successivamente destinate, attraverso la legge di assestamento, al finanziamento di spese di investimento.

«Il rendiconto non rappresenta soltanto un dato tecnico o contabile, ma racconta la capacità della nostra Regione di programmare il futuro e di dare risposte concrete ai territori e alle comunità valdostana – dichiara il presidente della Commissione, Marco Sorbara –. Le risorse disponibili dovranno tradursi in investimenti utili per sostenere i servizi, il lavoro, le famiglie, i giovani e le attività economiche, con particolare attenzione alle realtà di montagna e ai piccoli Comuni che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva la nostra Autonomia.»

Il provvedimento approderà ora all’esame del Consiglio regionale per la discussione definitiva.