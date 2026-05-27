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Consiglio Valle Comuni | 27 maggio 2026, 14:42

II Commissione, via libera al Rendiconto generale 2025 della Regione

La seconda Commissione “Affari generali” ha espresso parere favorevole a maggioranza sul rendiconto generale e consolidato della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio 2025. Avanzo disponibile di oltre 268 milioni di euro destinato agli investimenti attraverso il prossimo assestamento di bilancio

Marco Sorbara

Marco Sorbara

La seconda Commissione consiliare “Affari generali” ha espresso parere favorevole a maggioranza sul rendiconto generale e sul rendiconto consolidato della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 2025. La decisione è maturata nella seduta di ieri, lunedì 25 maggio, con l’astensione dei gruppi Fratelli d’Italia, Alleanza Verdi Sinistra e La Renaissance.

Relatori del provvedimento saranno il presidente della Commissione, Marco Sorbara, per la maggioranza, e il consigliere Massimo Lattanzi per la minoranza.

Il disegno di legge, depositato dalla Giunta regionale il 30 aprile scorso, evidenzia un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 pari a 461 milioni e 850 mila euro. Al netto delle quote vincolate e accantonate previste dalla normativa, l’avanzo disponibile ammonta invece a 268 milioni e 1.817 euro. Risorse che saranno successivamente destinate, attraverso la legge di assestamento, al finanziamento di spese di investimento.

«Il rendiconto non rappresenta soltanto un dato tecnico o contabile, ma racconta la capacità della nostra Regione di programmare il futuro e di dare risposte concrete ai territori e alle comunità valdostana – dichiara il presidente della Commissione, Marco Sorbara –. Le risorse disponibili dovranno tradursi in investimenti utili per sostenere i servizi, il lavoro, le famiglie, i giovani e le attività economiche, con particolare attenzione alle realtà di montagna e ai piccoli Comuni che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva la nostra Autonomia.»

Il provvedimento approderà ora all’esame del Consiglio regionale per la discussione definitiva.

je.fe.

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