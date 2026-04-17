Luci e ombre, dialoghi tra bronzo e contemporaneo a Perosa Argentina

A partire dal 18 aprile 2026, Perosa Argentina, nel cuore della Val Chisone, diventa teatro di un interessante esperimento culturale che unisce passato e presente, tradizione e ricerca artistica. Negli spazi della Lilium Art Gallery prende infatti forma “Luci e Ombre. Dialoghi d’arte tra bronzo e contemporaneo”, una mostra che nasce dalla collaborazione con il Museo Nazionale dell’Arma di Cavalleria, istituzione di riferimento per la tutela del patrimonio storico-artistico del territorio pinerolese.

Il progetto, avviato nel 2026 con l’intento di costruire un dialogo duraturo tra realtà museali e spazi espositivi contemporanei, trova in questa prima iniziativa una concreta realizzazione. In mostra sono esposti quindici bronzi provenienti dalle collezioni del museo, messi a confronto con opere contemporanee realizzate appositamente per l’occasione dagli artisti Fausto Ghiglia e Piero Bertin. Il risultato è un percorso espositivo che intreccia linguaggi differenti, offrendo al pubblico più chiavi di lettura e stimolando una riflessione sul rapporto tra memoria e contemporaneità.

La scelta dei due artisti, entrambi profondamente legati al territorio pinerolese, risponde non solo a criteri di qualità artistica, ma anche alla volontà di rafforzare un’identità culturale locale. Le loro opere si inseriscono in questo dialogo con uno sguardo attuale, capace di reinterpretare il contesto storico e culturale in cui si collocano.

Figura centrale del progetto è Giuliana Salvai, anima della Lilium Art Gallery, da anni impegnata nella promozione artistica sul territorio. È grazie alla sua visione che l’incontro tra istituzione museale e produzione contemporanea ha potuto concretizzarsi. «Siamo davvero orgogliosi di questo risultato – sottolinea Salvai – perché rappresenta non solo un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per nuove collaborazioni».

L’esposizione sarà visitabile fino al 18 maggio 2026, offrendo un intero mese per esplorare con calma un progetto articolato e stratificato. L’inaugurazione è prevista per sabato 18 aprile alle ore 17 e sarà accompagnata da un concerto di musica classica eseguito da un ensemble di violoncellisti provenienti da Torino, seguito da un momento conviviale con buffet, reso possibile anche grazie al sostegno del Comitato Lilium “Spazio Campana”. L’ingresso è libero.

Durante il periodo della mostra, la galleria sarà aperta al pubblico ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18, mentre nei giorni feriali saranno organizzate visite su prenotazione, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole e alle attività didattiche.

“Luci e Ombre” rappresenta il frutto di un lavoro condiviso durato mesi, reso possibile dalla disponibilità del museo e dall’impegno degli artisti, che per l’occasione hanno realizzato opere inedite. Un’iniziativa che rafforza il ruolo della Lilium Art Gallery come spazio dinamico e attivo nella valorizzazione culturale del territorio, capace di costruire ponti tra epoche e sensibilità diverse.