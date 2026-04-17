C’è una distanza che in questi anni è diventata sempre più evidente: quella tra chi amministra e chi vive ogni giorno i problemi del territorio.

Da una parte i cittadini, che fanno i conti con servizi che non funzionano, tempi che si allungano, risposte che spesso non arrivano. Dall’altra la politica, che comunica, annuncia, promette — ma non sempre risponde in modo diretto alle domande concrete.

Da qui nasce questa rubrica.

“I cittadini chiedono, ma la politica risponde?” è uno spazio semplice nell’idea, ma ambizioso nell’obiettivo: rimettere al centro le domande vere, quelle che partono dalla vita quotidiana, e ottenere risposte altrettanto chiare da chi ha responsabilità pubbliche.

Il meccanismo è lineare: i cittadini inviano le loro domande; la redazione le seleziona e le verifica; se i politici, gli amministratori e i responsabili dei servizi rispondono pubblichiamo le risposte, senza filtri né scorciatoie quando arrivano.

Perché sì, vale la pena dirlo subito: se una risposta non arriva, lo scriveremo.

Non per fare polemica fine a sé stessa, ma per una ragione molto semplice: la trasparenza non è un favore, è un dovere.

Questa rubrica non è un’intervista, non è uno spazio promozionale e non è un tribunale. È, più semplicemente, un luogo di confronto pubblico. Con una regola implicita ma fondamentale: alle domande si risponde nel merito.

Ci saranno temi grandi — sanità, trasporti, lavoro — e questioni più piccole solo in apparenza, ma spesso decisive nella vita quotidiana: una strada, un servizio, un ufficio che non funziona.

Perché la qualità della politica si misura anche da qui: dalla capacità di ascoltare e di rispondere.

E allora l’invito è aperto.

Scriveteci, segnalate, chiedete. Senza filtri, senza formalismi inutili.

Perché chiedere è lecito.

Rispondere, prima ancora che cortesia, è responsabilità.

INVIATE LE VOSTRE DOMANDE A redazione@valledaostaglocal.it

LA PROSSIMA RISPOSTA POTREBBE ESSERE PROPRIO QUELLA CHE STAI ASPETTANDO.