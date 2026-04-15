la primavera ridisegna il mercato del lavoro in Valle: domanda stabile ma cambia il motore dell’economia

C’è una fotografia che racconta meglio di altre la fase economica della Valle d’Aosta: non manca il lavoro, mancano i lavoratori. È da qui che parte la riflessione del presidente della Chambre valdôtaine, Roberto Sapia, leggendo i dati del Sistema Informativo Excelsior. Una fotografia che, più che segnalare un rallentamento, descrive una trasformazione profonda e ormai strutturale del mercato del lavoro regionale.

Con la fine della stagione invernale, il sistema economico valdostano cambia pelle. Ad aprile sono previste circa 1.080 entrate, mentre nel trimestre aprile–giugno il fabbisogno sfiora le 6.000 unità. Numeri solidi, che però vanno interpretati: dopo il picco di oltre 4.000 assunzioni a dicembre, trainato dal turismo, il mercato si è stabilizzato nei mesi successivi, per poi riassestarsi su nuovi equilibri.

Non è una frenata, ma un riequilibrio settoriale. Il turismo, dominante nei mesi invernali, riduce progressivamente il proprio peso, lasciando spazio ad altri comparti. Tra questi spicca l’edilizia, che passa da poche decine di ingressi a dicembre a circa 200 già a febbraio, diventando uno dei principali driver della domanda primaverile. Un segnale chiaro: la Valle si muove seguendo cicli economici sempre più marcati, dove stagionalità e diversificazione convivono in un equilibrio delicato.

Anche la qualità della domanda evolve. Ad aprile, quasi il 40% delle assunzioni riguarda operai specializzati e conduttori di impianti, mentre il 36,5% si concentra nei servizi e nel commercio. Le figure ad alta specializzazione si fermano attorno al 10%, confermando una struttura produttiva ancora fortemente orientata all’operatività più che alla progettazione o alla ricerca.

Ma è nei dettagli che emergono le vere criticità. Solo il 7% delle posizioni è destinato a laureati, mentre per circa due terzi delle assunzioni è richiesta esperienza specifica. Le piccole imprese – quelle con meno di 50 dipendenti – assorbono oltre il 60% della domanda, mentre il settore dei servizi continua a rappresentare circa il 60% del totale. Una struttura economica diffusa, capillare, ma anche fragile rispetto alla disponibilità di competenze.

Il dato più significativo, però, resta quello legato alla difficoltà di reperimento: oltre il 52% delle posizioni ad aprile è considerato difficile da coprire, con picchi superiori al 55% nei mesi precedenti. Un livello che non scende mai sotto la soglia critica, segnalando una tensione ormai cronica.

E qui entra in gioco il nodo strutturale evidenziato da Roberto Sapia: “Il mercato del lavoro valdostano non segue una dinamica lineare, ma si trasforma nel corso dell’anno, accompagnando i cicli economici e stagionali del territorio. Oggi il vero problema non è creare lavoro, ma trovare le persone per farlo”. Non si tratta, quindi, solo di mismatch tra domanda e competenze, ma di una carenza più ampia di candidati disponibili, indicata dalle imprese come principale ostacolo in oltre il 30% dei casi.

A rendere il quadro ancora più complesso contribuiscono altri elementi: il 78% dei contratti è a tempo determinato, segno evidente della stagionalità del sistema; il 28% delle assunzioni riguarda giovani under 30, mentre il 22% interessa lavoratori stranieri. Dati che raccontano un mercato dinamico ma instabile, aperto ma selettivo.

Il rischio, in prospettiva, è evidente: senza un adeguato bacino di lavoratori, le imprese faticano a programmare, crescere e investire. E questo incide direttamente sulla competitività del territorio.

Da qui la centralità dell’informazione economica. Per Sapia, leggere tempestivamente questi dati significa offrire uno strumento concreto a imprese e istituzioni per anticipare i fabbisogni, orientare la formazione e rendere più efficaci le politiche attive del lavoro.

In altre parole, la sfida non è più solo occupazionale, ma strategica. Perché in una regione come la Valle d’Aosta, dove i numeri sono piccoli ma gli equilibri delicati, basta poco per passare da un sistema che funziona a uno che si inceppa. E oggi, più che mai, la variabile decisiva si chiama capitale umano.