Eccellenze valdostane al Bra’s Festival: la Chambre apre le adesioni per le imprese del territorio

La Chambre valdôtaine punta ancora sul gusto e lancia una nuova opportunità per il comparto agroalimentare locale: la partecipazione alla prossima edizione di Bra’s Festival, l'evento internazionale che trasforma il cuore di Bra (CN) in una capitale gastronomica dedicata alle eccellenze del territorio e alla celebre Salsiccia di Bra.

Il festival, a cadenza biennale, ha visto nella scorsa edizione la Valle d'Aosta come ospite d'onore. Grazie al forte interesse riscosso dai prodotti tipici valdostani, gli organizzatori hanno confermato per il 2026 uno spazio dedicato nel "Villaggio delle Regioni" in Piazza XX Settembre. L'evento rappresenta un'occasione unica per confrontarsi con chef stellati, partecipare a show cooking e intercettare un pubblico internazionale di appassionati e addetti ai lavori.



Gli spazi a disposizione previsti per le imprese valdostane sono n. 2 chalet VdA (3x3 mt) localizzati in Piazza XX Settembre, inclusivi di

allacciamento elettrico (1,5 kW) e banco d’appoggio.



Dettagli e costi:



* Costo: € 5.000,00 + IVA per chalet (con possibilità di condivisione tra più imprese).

* Servizi inclusi: possibilità di somministrare un "piatto light" (tipologia fredda o riscaldata con piastra non in dotazione) e di

partecipare a talk dedicati con il supporto di chef stellati.



Le imprese interessate sono invitate a comunicare il proprio interesse compilando il relativo Google Form entro e non oltre il 22 aprile

2026.