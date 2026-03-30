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CRONACA | 30 marzo 2026, 10:14

Cogne chiede voce: 191 firme per aprire il confronto sul collegamento Cogne–Pila raccolte da CogneFutura

Un’iniziativa dal basso riaccende il dibattito su uno dei progetti più discussi della Valle d’Aosta. I giovani di Cogne chiedono trasparenza, dati e partecipazione. Il sindaco apre al dialogo: ora la partita diventa politica

foto tratta da SkyForum Blog

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C’è un momento, nelle comunità piccole ma vive, in cui il silenzio lascia spazio alla partecipazione. A Cogne quel momento è arrivato. E ha il peso preciso di 191 firme, raccolte da un gruppo di giovani che ha deciso di uscire dall’attesa per chiedere, con forza ma senza pregiudizi, una cosa semplice quanto fondamentale: capire.

Al centro della richiesta c’è il progetto di collegamento funiviario tra Cogne e Pila, un’infrastruttura destinata – se realizzata – a cambiare profondamente il volto della valle. Non solo dal punto di vista turistico, ma anche ambientale, economico e sociale. È proprio questa portata trasformativa ad aver spinto i promotori a muoversi.

Sabato 26 marzo le firme sono state consegnate al sindaco, in un incontro che segna già un primo punto politico: l’Amministrazione non si è chiusa, anzi. Ha riconosciuto la legittimità della richiesta e ha assicurato attenzione, aprendo di fatto alla possibilità di un percorso pubblico di confronto.

Non siamo davanti alla solita contrapposizione ideologica. Ed è forse questo l’elemento più interessante – e più maturo – di tutta la vicenda. I firmatari lo dicono chiaramente: non è un “no” pregiudiziale. È una domanda di conoscenza, di trasparenza, di responsabilità.

Perché oggi, su quel progetto, le zone d’ombra restano tante.

C’è il tema dell’impatto ambientale e paesaggistico, in un territorio che non è solo bello, ma anche fragile e identitario. C’è la questione della sostenibilità economica: quanto costa davvero, e soprattutto chi pagherà nel medio e lungo periodo? E poi le ricadute sul tessuto locale: turismo, lavoro, equilibrio tra sviluppo e qualità della vita. Domande tutt’altro che secondarie. Domande politiche, prima ancora che tecniche.

La richiesta dei giovani cogneins – indirizzata anche alla Regione e al Consiglio regionale – mette il dito proprio lì: serve un percorso pubblico, con dati aggiornati, studi accessibili e momenti di confronto reale. Non una presentazione calata dall’alto, ma un processo condiviso.

E qui si apre la vera partita: perché il progetto Cogne–Pila non è solo un’opera. È una visione di sviluppo. È una scelta di modello: che tipo di montagna vuole essere la Valle d’Aosta nei prossimi anni? Una montagna sempre più connessa e integrata nei grandi flussi turistici, o una montagna che difende la propria specificità anche a costo di crescere più lentamente?

Le 191 firme non danno una risposta. Ma pongono la domanda nel modo più democratico possibile. E obbligano la politica – locale e regionale – a uscire dalla zona di comfort.

Il sindaco ha aperto. Bene. Ora però servono tempi, modalità e contenuti. Perché la partecipazione, se non trova risposte, rischia di trasformarsi in frustrazione. E a quel punto sì, che il confronto diventa scontro.

A Cogne, invece, si intravede qualcosa di diverso: una comunità che non subisce, ma vuole scegliere. Che non urla, ma chiede di essere ascoltata. E in tempi di disaffezione crescente, non è poco. Anzi, è forse il segnale più forte che si potesse sperare.

je.fe.

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