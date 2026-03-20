Réductions électorales

Negli ultimi mesi il prezzo della benzina e del gasolio ha continuato a salire in modo evidente, con rialzi che, se guardati con occhi non da politico, raccontano solo una cosa: chi paga siamo noi. Alla fine di febbraio 2026 i prezzi medi nazionali si attestavano intorno a €1,67–€1,72 al litro per Euro 95 e diesel . Ma se pensi che questo sia “normale”, basta guardare cosa succede sui tratti autostradali — dove il diesel si è visto schizzare fino anche a €2,50 al litro secondo rilevazioni di associazioni dei consumatori .

Questi aumenti non sono eventi isolati o sporadici: i carburanti hanno continuato a crescere settimana dopo settimana, con incrementi percentuali che non riflettono affatto l’andamento del petrolio greggio né la dinamica reale dei costi di produzione . In sostanza, i cittadini si sono ritrovati a pagare prezzi doppi rispetto agli stipendi stagnanti, mentre le famiglie di camionisti, artigiani, lavoratori pendolari sentivano aumentare il loro costo di vita in modo tangibile.

E allora arriva il governo e, con tempismo perfetto, decide di ridurre temporaneamente le accise sui carburanti per un periodo di circa 20 giorni: l’accisa viene abbassata da 672,9 a 472,90 euro ogni 1.000 litri di carburante, cioè un taglio di circa 25 centesimi al litro per benzina e diesel . Promosso come un “sostegno alle famiglie”, come sollievo dal caro energia, come misura concreta per contrastare l’aumento dei prezzi.

Peccato che la misura duri solo 20 giorni e sia stata deliberata nel momento in cui si avvicinava un importante referendum e, ovviamente, il calendario elettorale nazionale. Critici autorevoli definiscono questa scelta per quello che è: una manovra di marketing politico pagata con i soldi di tutti, utile a spingere consensi e calmare i nervi degli elettori in vista di decisioni importante alle urne .

La beffa è doppia. Da un lato, per ottenere un taglio di 20 giorni dobbiamo attraversare mesi in cui le rilevazioni ufficiali mostrano prezzi che non danno tregua alle famiglie e alle imprese. Dall’altro, non esiste alcuna strategia strutturale per affrontare la dinamica dei prezzi: la riduzione delle accise non è accompagnata da controlli veri sul mercato, tetti agli aumenti, sanzioni contro la speculazione, o misure per spingere la trasparenza dei listini. Non solo: mentre il governo taglia (temporaneamente) le tasse sui carburanti, del resto del carovita — dalle bollette alla sanità — non si vede nulla di simile, e milioni di persone rinunciano a visite mediche, esami e cure per motivi economici.

E allora va detta chiara una cosa: non è una politica economica, non è un provvedimento di lungo periodo, non è un piano serio di contrasto alle diseguaglianze sociali e alle difficoltà reali delle famiglie italiane. È uno sconto elettorale a tempo determinato, una mossa con effetto temporaneo che serve più a far parlare di sé che a cambiare la vita di chi si spacca la schiena ogni giorno.

Per di più, la riduzione delle accise è stata resa possibile proprio utilizzando risorse dello Stato — circa €417 milioni — ritagliate da altre voci di spesa, mentre il problema di fondo rimane: il prezzo del carburante resta ben al di sopra della media europea ed è alimentato da una pressione fiscale fra le più alte che un automobilista si trova a sopportare in tutto il continente. E in mezzo a questa guerra di cifre, mentre chi siede al governo conta i decimali delle imposte, la gente normale continua a vedere i propri bilanci di famiglia erosi senza tregua.

Questa non è una vittoria per i cittadini. È semplicemente il modo migliore per coprire di vernice un carrozzone che continua ad arrancare. Perché quando un governo decide che un taglio temporaneo di tasse vale di più di una riforma di sistema, allora capisci che non è il popolo reale a dettare l’agenda politica — ma le scadenze dei sondaggi elettorali.

Andamento medio dei prezzi dei carburanti in Italia (€/litro, incluso accise e VAT) – dati settimanali ufficiali

Data Benzina (Euro 95, circa) Diesel (circa) Inizio Febbraio 2026 ~1,67 €/l ~1,72 €/l Fine Febbraio 2026 ~1,655 €/l ~1,702 €/l Inizio Marzo 2026 ~1,72–1,73 €/l ~1,81–1,83 €/l 10 Marzo 2026 (media nazionale) ~1,65–1,69 €/l ~1,69–1,83 €/l

Questi numeri ufficiali mostrano un trend chiaro: i prezzi hanno oscillato tra circa 1,65 e oltre 1,80 euro al litro negli ultimi 60–90 giorni, con il diesel costantemente più caro rispetto alla benzina, e con picchi locali ben oltre i 2 €/l in alcune zone italiane (dati rilevati da osservazioni in rete e confronti di distributori) .

In sintesi: non parliamo di qualche centesimo in più o in meno, ma di prezzi costantemente alti e quasi sempre sopra la media UE, nonostante il taglio momentaneo delle accise deciso dal governo per poco più di venti giorni proprio nel bel mezzo del ciclone politico ed elettorale.

Sconti elettorali

Ces derniers mois, le prix de l’essence et du diesel n’a cessé d’augmenter de manière évidente, avec des hausses qui, si on les regarde avec des yeux non politiciens, racontent une seule chose : ceux qui paient, c’est nous. À la fin février 2026, les prix moyens nationaux se situaient autour de 1,67–1,72 € le litre pour l’Euro 95 et le diesel. Mais si tu penses que c’est “normal”, il suffit de voir ce qui se passe sur les tronçons autoroutiers — où le diesel a grimpé jusqu’à 2,50 € le litre selon les relevés des associations de consommateurs.

Ces augmentations ne sont pas des événements isolés ou sporadiques : les carburants ont continué à augmenter semaine après semaine, avec des hausses en pourcentage qui ne reflètent en rien l’évolution du pétrole brut ni la dynamique réelle des coûts de production. En substance, les citoyens ont fini par payer des prix deux fois plus élevés que des salaires stagnants, tandis que les familles de routiers, d’artisans et de travailleurs pendulaires voyaient leur coût de la vie augmenter de façon tangible.

Alors arrive le gouvernement et, avec un timing parfait, il décide de réduire temporairement les accises sur les carburants pour une période d’environ 20 jours : l’accise est abaissée de 672,90 € à 472,90 € pour 1 000 litres de carburant, soit une réduction d’environ 25 centimes le litre pour l’essence et le diesel. Promu comme un “soutien aux familles”, comme un soulagement face au coût élevé de l’énergie, comme une mesure concrète pour contrer la hausse des prix.

Domage que la mesure ne dure que 20 jours et qu’elle ait été décidée au moment où s’approchait un important référendum et, évidemment, le calendrier électoral national. Des critiques autorisées définissent ce choix pour ce qu’il est : une manœuvre de marketing politique payée avec l’argent de tous, utile pour pousser les consensus et calmer les nerfs des électeurs à l’approche de décisions importantes aux urnes.

La duperie est double. D’un côté, pour obtenir une réduction de 20 jours, nous devons traverser des mois où les relevés officiels montrent des prix qui ne laissent aucun répit aux familles et aux entreprises. De l’autre, il n’existe aucune stratégie structurelle pour affronter la dynamique des prix : la réduction des accises n’est pas accompagnée de vraies contrôles du marché, de plafonds des augmentations, de sanctions contre la spéculation, ni de mesures pour encourager la transparence des tarifs. Non seulement cela, mais pendant que le gouvernement abat (temporairement) les taxes sur les carburants, rien de similaire n’est visible pour le reste du coût de la vie — des factures de services publics à la santé — et des millions de personnes renoncent à des visites médicales, des examens et des soins pour des raisons économiques.

Et alors il faut le dire clairement : ce n’est pas une politique économique, ce n’est pas une mesure à long terme, ce n’est pas un plan sérieux pour lutter contre les inégalités sociales et les difficultés réelles des familles italiennes. C’est une réduction électorale à durée déterminée, un geste à effet temporaire qui sert plus à faire parler de lui qu’à changer la vie de ceux qui se cassent le dos chaque jour.

De plus, la réduction des accises a été rendue possible en utilisant précisément des ressources de l’État — environ 417 millions d’euros — prélevées sur d’autres postes de dépenses, tandis que le problème de fond reste : le prix du carburant demeure bien au-dessus de la moyenne européenne et est alimenté par une pression fiscale parmi les plus élevées qu’un automobiliste doit supporter dans tout le continent. Et au milieu de cette guerre de chiffres, pendant que ceux qui sont au gouvernement comptent les décimales des impôts, les gens ordinaires continuent de voir leurs budgets familiaux grignotés sans répit.

Ce n’est pas une victoire pour les citoyens. C’est simplement la meilleure manière de repeindre un char qui continue de patauger. Parce que quand un gouvernement décide qu’une réduction temporaire de taxes vaut mieux qu’une réforme de fond, alors tu comprends que ce n’est pas le peuple réel qui dicte l’agenda politique — mais les échéances des sondages électoraux.

Évolution moyenne des prix des carburants en Italie (€/litre, accises et TVA incluses) – données hebdomadaires officielles

Date Essence (Euro 95, env.) Diesel (env.) Début février 2026 ~1,67 €/l ~1,72 €/l Fin février 2026 ~1,655 €/l ~1,702 €/l Début mars 2026 ~1,72–1,73 €/l ~1,81–1,83 €/l 10 mars 2026 (moyenne nationale) ~1,65–1,69 €/l ~1,69–1,83 €/l

Ces chiffres officiels montrent une tendance claire : les prix ont oscillé entre environ 1,65 € et plus de 1,80 € le litre au cours des 60‑90 derniers jours, avec le diesel constamment plus cher que l’essence et des pics locaux bien au‑delà de 2 €/l dans certaines zones (données relevées via observations en ligne et comparaisons de stations‑service).

En résumé : il ne s’agit pas de quelques centimes en plus ou en moins, mais de prix constamment élevés et presque toujours au‑dessus de la moyenne de l’UE, malgré la réduction momentanée des accises décidée par le gouvernement pour à peine plus de vingt jours en plein cœur du cyclone politique et électoral.