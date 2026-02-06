Aperto il nuovo Centro Revisioni regionale a Saint-Christophe

È ufficialmente operativo il nuovo Centro Revisioni della Regione autonoma Valle d’Aosta – Motorizzazione civile, situato in località Croix Noire, nel Comune di Saint-Christophe. Lo comunica l’Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, a seguito del completamento di un importante intervento di ristrutturazione durato circa un anno e mezzo.

I lavori hanno interessato in modo strutturale e funzionale l’intero complesso, a partire dalla chiusura perimetrale dell’area e dall’installazione di sei portoni di ingresso a scorrimento veloce, pensati per migliorare l’efficienza delle operazioni e la gestione dei flussi di accesso.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il raddoppio delle linee di revisione per i veicoli pesanti, che in precedenza disponevano di una sola linea operativa. Parallelamente, è stata raddoppiata anche la strumentazione per la revisione dei veicoli leggeri all’interno della medesima linea, superando una delle principali criticità del vecchio assetto.

Sono state inoltre prolungate e adeguate le fosse di ispezione esistenti, con l’installazione di un impianto di riscaldamento in fossa che migliora sensibilmente le condizioni ambientali di lavoro. Sul fronte della sicurezza, il Centro è stato dotato di specifiche coperture e sistemi di chiusura delle fosse, riducendo i rischi per il personale tecnico.

Completano il quadro l’installazione di un nuovo impianto per la rimozione dei fumi prodotti dai veicoli e l’introduzione di strumentazioni di controllo tecnico di ultima generazione, caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica.

Grazie a questi interventi, il personale addetto alle operazioni di revisione e collaudo potrà operare in condizioni di maggiore sicurezza ed efficienza. Il raddoppio delle dotazioni, sia per i veicoli leggeri sia per quelli pesanti, consentirà inoltre di affrontare eventuali picchi di lavoro o guasti alle apparecchiature senza generare disservizi per l’utenza.

Un investimento che rafforza un servizio pubblico essenziale e che punta a garantire continuità operativa, qualità dei controlli e attenzione alle condizioni di lavoro.