FdI et la grande fuite

C’è un modo elegante per chiamarla: “non intervenire per non alimentare sterili polemiche”.

E poi c’è il modo più onesto: scappare dal confronto.

Nel Consiglio regionale valdostano, durante il dibattito aperto dal presidente Stefano Aggravi in occasione del Giorno della Memoria, Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a non prendere la parola. Un silenzio assordante, soprattutto se messo accanto alla compostezza e alla forza del momento scelto: il ricordo di Giulio Giunta, alpino valdostano deportato nei campi di prigionia tedeschi, raccontato attraverso la voce della nipote Arianna Riccio. Una storia concreta, reale, capace di rendere la memoria qualcosa di vivo, non una liturgia stanca.

Aggravi lo ha detto chiaramente: ricordare non è ripetere un rito, ma trasmettere valori di libertà e responsabilità. Valori che, evidentemente, a qualcuno risultano ancora scomodi.

FdI ha preferito rifugiarsi in una nota scritta, accuratamente confezionata, dove si citano le parole della leader Giorgia Meloni – «condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni» – quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro il veleno dell’odio razziale, e persino l’autorevole richiamo di Liliana Segre a non strumentalizzare Gaza contro il Giorno della Memoria.

Tutto giusto. Tutto condivisibile. Tutto… a distanza di sicurezza.

Perché una cosa è citare Mattarella, Segre e Meloni nei comunicati; un’altra è alzarsi in aula e dirlo guardando negli occhi gli altri consiglieri, assumendosi il peso politico e simbolico delle parole. Il coraggio della memoria non è il copia-incolla istituzionale, è la presa di posizione pubblica.

E qui il cortocircuito diventa evidente.

Si condanna – a parole – il fascismo storico, ma si resta ambigui quando la memoria dovrebbe tradursi in politica concreta, oggi. Perché memoria significa anche interrogarsi su ciò che accade adesso: sui confini chiusi, sui porti sbarrati, sui migranti trasformati in problema, su un linguaggio che continua a dividere, a escludere, a disumanizzare.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini si riempiono la bocca di “patria” e “radici”, ma osteggiano sistematicamente accoglienza e condivisione, proprio quei principi di solidarietà che nascono dalle macerie della Seconda guerra mondiale e delle leggi razziali del 1938. Quelle leggi che oggi tutti dicono di condannare, purché non si chieda coerenza.

La grande fuga di Fratelli d’Italia non è solo dal microfono del Consiglio regionale. È dalla responsabilità di tenere insieme memoria e presente, storia e attualità, parole e scelte.

Perché ricordare Giulio Giunta non significa solo onorare una vittima del nazifascismo, ma decidere da che parte stare oggi, quando altri uomini e altre donne bussano alle nostre frontiere cercando libertà.

Il silenzio, in certi momenti, non è prudenza.

È una posizione politica.

E dice molto più di mille citazioni ben selezionate.

FdI e la grande fuga

Il existe une manière élégante de la présenter : « ne pas intervenir pour ne pas alimenter de stériles polémiques ».

Et puis il y a la manière la plus honnête de l’appeler : fuir le débat.

Au Conseil régional de la Vallée d’Aoste, lors du débat ouvert par le président Stefano Aggravi à l’occasion de la Journée de la Mémoire, Fratelli d’Italia a été la seule force politique à ne pas prendre la parole. Un silence assourdissant, surtout s’il est mis en regard de la sobriété et de la force du moment choisi : l’hommage à Giulio Giunta, un alpin valdôtain déporté dans les camps de prisonniers allemands, raconté à travers la voix de sa petite-fille, Arianna Riccio. Une histoire concrète, réelle, capable de faire de la mémoire quelque chose de vivant, et non un rituel figé.

Stefano Aggravi l’a dit clairement : se souvenir ne signifie pas répéter un rite, mais transmettre des valeurs de liberté et de responsabilité. Des valeurs qui, manifestement, restent encore inconfortables pour certains.

FdI a préféré se réfugier dans un communiqué écrit, soigneusement construit, dans lequel sont citées les paroles de la cheffe Giorgia Meloni – « nous condamnons la complicité du régime fasciste dans les persécutions, les rafles et les déportations » – celles du président de la République Sergio Mattarella contre le poison de la haine raciale, et même l’avertissement lucide de Liliana Segre sur l’instrumentalisation de Gaza à l’occasion de la Journée de la Mémoire.

Tout est juste. Tout est partageable. Tout est… à distance de sécurité.

Car une chose est de citer Mattarella, Segre et Meloni dans des communiqués ; une autre est de se lever en séance et de le dire en regardant les autres conseillers dans les yeux, en assumant le poids politique et symbolique de ses paroles. Le courage de la mémoire ne réside pas dans le copier-coller institutionnel, mais dans la prise de position publique.

C’est là que le court-circuit devient évident.

On condamne – en paroles – le fascisme historique, mais on demeure ambigu lorsque la mémoire devrait se traduire en politique concrète, aujourd’hui. Car la mémoire signifie aussi interroger le présent : les frontières fermées, les ports bloqués, les migrants transformés en problème, un langage qui continue de diviser, d’exclure, de déshumaniser.

Giorgia Meloni et Matteo Salvini invoquent sans cesse la « patrie » et les « racines », mais s’opposent systématiquement à l’accueil et au partage, précisément ces principes de solidarité nés des ruines de la Seconde Guerre mondiale et des lois raciales de 1938. Ces lois que tous affirment aujourd’hui condamner, à condition qu’on ne leur demande pas de cohérence.

La grande fuite de Fratelli d’Italia ne se limite pas au micro du Conseil régional. C’est une fuite face à la responsabilité de relier mémoire et présent, histoire et actualité, paroles et choix politiques.

Car se souvenir de Giulio Giunta ne signifie pas seulement honorer une victime du nazifascisme, mais choisir de quel côté se placer aujourd’hui, lorsque d’autres hommes et d’autres femmes frappent à nos frontières à la recherche de liberté.

Le silence, dans certains moments, n’est pas de la prudence.

C’est une position politique.

Et il en dit bien plus que mille citations soigneusement sélectionnées.