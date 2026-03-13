Hémicycle vide

Ci sono immagini che valgono più di molte parole. Una di queste arriva dall’aula del Senato durante l’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiamato a riferire su una vicenda delicatissima per il Paese: il futuro dell’Ilva. Un tema che riguarda lavoro, industria, ambiente, politica industriale e destino di migliaia di famiglie.

Eppure, mentre il ministro parlava, l’aula era quasi deserta.

Presenti appena una trentina di senatori. Di questi, soltanto nove appartenenti alla maggioranza. Ancora più sconcertante il dato di Fratelli d’Italia, il partito del ministro e forza principale del governo: appena due senatori seduti tra i banchi.

Un’immagine che fa impressione. Non solo per il vuoto fisico dell’aula, ma per quello simbolico che rappresenta.

Il Parlamento è il luogo dove la politica dovrebbe ascoltare, discutere, controllare l’azione del governo. È lo spazio della rappresentanza democratica, dove le istituzioni danno conto ai cittadini delle scelte che incidono sulla loro vita. E invece, davanti a uno dei dossier industriali più pesanti degli ultimi decenni, la risposta è stata il disinteresse.

Non è solo una questione di galateo istituzionale. È una questione di rispetto.

Rispetto verso il Parlamento stesso, che non può trasformarsi in una sala d’attesa vuota mentre un ministro riferisce su una crisi industriale. Rispetto verso i lavoratori dell’Ilva, che da anni vivono tra promesse, commissariamenti, piani industriali annunciati e poi smentiti. Rispetto verso un Paese che dovrebbe poter contare su una classe politica almeno attenta quando si discutono questioni che riguardano migliaia di posti di lavoro.

Invece l’immagine restituita è quella di una politica distratta, più concentrata sulle dichiarazioni televisive e sui social che sulla sostanza delle istituzioni. Un’aula vuota mentre si parla dell’Ilva è il simbolo di un menefreghismo che non dovrebbe appartenere alla democrazia parlamentare.

Si dice spesso che la politica deve tornare ad ascoltare i problemi reali degli italiani. Bene: l’Ilva è uno di quei problemi. Non è un tema astratto, non è una polemica da talk show. È una questione industriale enorme, che riguarda produzione, occupazione, ambiente e futuro di un intero territorio.

Eppure, davanti a tutto questo, molti senatori hanno scelto semplicemente di non esserci.

È difficile non leggerlo come un segnale preoccupante. Perché quando il Parlamento si svuota proprio nel momento in cui dovrebbe esercitare il suo ruolo, il messaggio che arriva ai cittadini è chiaro: la distanza tra politica e realtà continua ad allargarsi.

L’aula vuota, in fondo, non è solo un problema di presenze. È la fotografia di un atteggiamento. E forse anche di una priorità sbagliata: parlare molto fuori dalle istituzioni e ascoltare poco dentro.

Ma la democrazia parlamentare non vive di dichiarazioni. Vive di presenza, di confronto, di responsabilità.

Quando questi elementi vengono meno, resta solo il silenzio di un’aula vuota.

Il y a des images qui valent plus que de longs discours. L’une d’elles nous vient de l’hémicycle du Sénat, lors de l’intervention du ministre des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, venu s’exprimer sur une question extrêmement délicate pour le pays : l’avenir de l’Ilva. Un sujet qui touche au travail, à l’industrie, à l’environnement, à la politique industrielle et au destin de milliers de familles.

Et pourtant, pendant que le ministre parlait, l’hémicycle était presque désert.

À peine une trentaine de sénateurs étaient présents. Parmi eux, seulement neuf appartenant à la majorité. Plus surprenant encore : dans les rangs de Fratelli d’Italia, le parti du ministre et principale force du gouvernement, on ne comptait que deux sénateurs.

Une image qui frappe. Pas seulement par le vide physique de la salle, mais par le vide symbolique qu’elle révèle.

Le Parlement est le lieu où la politique devrait écouter, débattre et contrôler l’action du gouvernement. C’est l’espace de la représentation démocratique, là où les institutions rendent compte aux citoyens des choix qui influencent leur vie. Et pourtant, face à l’un des dossiers industriels les plus lourds de ces dernières décennies, la réponse a été l’indifférence.

Ce n’est pas seulement une question de protocole institutionnel. C’est une question de respect.

Respect envers le Parlement lui-même, qui ne peut pas se transformer en salle d’attente vide pendant qu’un ministre intervient sur une crise industrielle. Respect envers les travailleurs de l’Ilva, qui vivent depuis des années entre promesses, mises sous tutelle, plans industriels annoncés puis abandonnés. Respect enfin envers un pays qui devrait pouvoir compter sur une classe politique au moins attentive lorsque l’on parle de milliers d’emplois.

Au lieu de cela, l’image renvoyée est celle d’une politique distraite, plus concentrée sur les déclarations médiatiques et les réseaux sociaux que sur la substance des institutions. Un hémicycle vide pendant que l’on parle de l’Ilva devient ainsi le symbole d’un certain désintérêt qui ne devrait pas appartenir à une démocratie parlementaire.

On dit souvent que la politique devrait revenir à l’écoute des problèmes réels des citoyens. Eh bien, l’Ilva en est un. Ce n’est pas un sujet abstrait, ni une polémique de plateau télé. C’est une immense question industrielle qui touche à la production, à l’emploi, à l’environnement et à l’avenir d’un territoire entier.

Et pourtant, face à tout cela, beaucoup de sénateurs ont simplement choisi de ne pas être là.

Il est difficile de ne pas y voir un signal inquiétant. Car lorsque le Parlement se vide précisément au moment où il devrait exercer pleinement son rôle, le message envoyé aux citoyens est clair : la distance entre la politique et la réalité continue de s’élargir.

L’hémicycle vide, au fond, n’est pas seulement un problème de présence. C’est la photographie d’une attitude. Et peut-être aussi celle de priorités mal placées : parler beaucoup à l’extérieur des institutions, mais écouter trop peu à l’intérieur.

Or, la démocratie parlementaire ne vit pas de déclarations. Elle vit de présence, de confrontation et de responsabilité.

Lorsque ces éléments disparaissent, il ne reste que le silence d’un hémicycle vide.