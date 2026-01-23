 / ATTUALITÀ ECONOMIA

ATTUALITÀ ECONOMIA | 23 gennaio 2026, 11:08

Il Centro per l’Impiego di Aosta torna a "casa": uffici hi-tech e più accessibili in Piazza della Repubblica

Inaugurata la sede storica dopo i lavori di restyling finanziati dal PNRR. L’Assessore Bertschy: «Spazi moderni per essere più vicini a cittadini e imprese».

Un ritorno atteso che segna un passo avanti nella modernizzazione dei servizi regionali. Da lunedì 26 gennaio 2026, il Centro per l’Impiego (CPI) di Aosta riapre ufficialmente i battenti nella sua sede storica di Piazza della Repubblica 15, al piano terra del palazzo dell’Assessorato.

I locali, che per mesi sono stati oggetto di un profondo intervento di riqualificazione, si presentano oggi in una veste completamente rinnovata. L’operazione è stata resa possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati specificamente al potenziamento dei Centri per l’Impiego su scala nazionale. Non si è trattato di un semplice "maquillage", ma di una trasformazione strutturale volta a rendere gli uffici più inclusivi, funzionali e, soprattutto, pronti a rispondere alle sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

La filosofia del nuovo progetto mette al centro la persona. Gli ambienti sono stati ridisegnati per garantire la massima riservatezza durante i colloqui individuali tra operatori, cittadini e imprese, assicurando allo stesso tempo un comfort superiore rispetto al passato.

«L’ampliamento e la riqualificazione degli spazi si inseriscono in un più ampio percorso di rafforzamento dei Servizi pubblici per il lavoro», ha sottolineato l’Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Luigi Bertschy, evidenziando come l’obiettivo sia quello di accorciare le distanze tra l’amministrazione e il tessuto produttivo locale attraverso spazi che siano veri e propri "punti di riferimento" urbani.

Il Centro osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per chi volesse maggiori informazioni o avesse necessità di fissare un appuntamento, restano attivi i canali di contatto telefonici (0165 274777) e digitali attraverso il portale della Regione e i canali social dedicati.

Per informazioni e contatti:

+39 0165 27 47 77 – +39 335 74 30 558

cpi-aosta@regione.vda.it

sito web: https://lavoro.regione.vda.it/lavoro

Facebook: https://www.facebook.com/lavororegionevda

Instagram: https://www.instagram.com/lavororegionevda/

