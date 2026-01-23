Il Centro per l’Impiego di Aosta torna a "casa": uffici hi-tech e più accessibili in Piazza della Repubblica

Un ritorno atteso che segna un passo avanti nella modernizzazione dei servizi regionali. Da lunedì 26 gennaio 2026, il Centro per l’Impiego (CPI) di Aosta riapre ufficialmente i battenti nella sua sede storica di Piazza della Repubblica 15, al piano terra del palazzo dell’Assessorato.

I locali, che per mesi sono stati oggetto di un profondo intervento di riqualificazione, si presentano oggi in una veste completamente rinnovata. L’operazione è stata resa possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati specificamente al potenziamento dei Centri per l’Impiego su scala nazionale. Non si è trattato di un semplice "maquillage", ma di una trasformazione strutturale volta a rendere gli uffici più inclusivi, funzionali e, soprattutto, pronti a rispondere alle sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

La filosofia del nuovo progetto mette al centro la persona. Gli ambienti sono stati ridisegnati per garantire la massima riservatezza durante i colloqui individuali tra operatori, cittadini e imprese, assicurando allo stesso tempo un comfort superiore rispetto al passato.

«L’ampliamento e la riqualificazione degli spazi si inseriscono in un più ampio percorso di rafforzamento dei Servizi pubblici per il lavoro», ha sottolineato l’Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Luigi Bertschy, evidenziando come l’obiettivo sia quello di accorciare le distanze tra l’amministrazione e il tessuto produttivo locale attraverso spazi che siano veri e propri "punti di riferimento" urbani.

Il Centro osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per chi volesse maggiori informazioni o avesse necessità di fissare un appuntamento, restano attivi i canali di contatto telefonici (0165 274777) e digitali attraverso il portale della Regione e i canali social dedicati.

Per informazioni e contatti:

+39 0165 27 47 77 – +39 335 74 30 558

cpi-aosta@regione.vda.it

sito web: https://lavoro.regione.vda.it/lavoro

Facebook: https://www.facebook.com/lavororegionevda

Instagram: https://www.instagram.com/lavororegionevda/