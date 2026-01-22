Elettrificazione Aosta–Ivrea, il cantiere corre online: un sito per seguire In tempo reale i lavori sulla ferrovia del futuro

È online il sito www.elettrificazioneivreaaosta.it, la nuova piattaforma informativa dedicata ai lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta–Ivrea. Un progetto strategico da oltre 60 chilometri che cambierà il volto della mobilità valdostana e piemontese, con aggiornamenti, immagini e video sull’avanzamento dei cantieri.

Un cantiere strategico per la Valle d’Aosta, finalmente raccontato in modo trasparente e accessibile. È online il sito www.elettrificazioneivreaaosta.it, la nuova piattaforma informativa dedicata ai lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta–Ivrea, pensata per consentire a cittadini, amministratori e pendolari di seguire passo dopo passo l’avanzamento di uno dei progetti infrastrutturali più importanti degli ultimi anni.

A darne notizia è l’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, che segnala come il sito sia stato predisposto dall’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, sotto la supervisione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). All’interno della piattaforma sono disponibili notizie aggiornate, fotografie e video, con l’obiettivo di rendere comprensibile non solo lo stato dei lavori, ma anche il valore complessivo dell’intervento.

Il progetto riguarda la conversione della linea alla trazione elettrica a 3 kV in corrente continua, lungo un tracciato di oltre 60 chilometri, che attraversa numerosi Comuni tra la Valle d’Aosta e il Piemonte. Un’opera che segna un cambio di passo decisivo per il trasporto ferroviario regionale, in termini di efficienza, sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni e qualità del servizio.

L’intervento è promosso da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e curato dalla Direzione Lavori di Italferr, mentre l’esecuzione è affidata a un’Associazione Temporanea di Imprese composta da Impresa Luigi Notari S.p.A., S.I.F.EL. S.p.A., CLF S.p.A. e Reti Costruzioni Ferroviarie, realtà specializzate nelle grandi opere infrastrutturali ferroviarie.

La messa online del sito rappresenta anche un segnale di attenzione verso il territorio: informare, spiegare, rendere visibili i cantieri significa riconoscere che un’opera pubblica di questa portata non è solo un insieme di lavori tecnici, ma un processo che incide sulla vita quotidiana di comunità intere.

Per una regione come la Valle d’Aosta, storicamente penalizzata sul fronte dei collegamenti ferroviari, l’elettrificazione della Aosta–Ivrea non è solo un intervento tecnico, ma una scelta strategica di futuro. E poterla seguire, finalmente, con strumenti chiari e aggiornati è un passo nella direzione giusta.

Il link è lì, aperto a tutti: www.elettrificazioneivreaaosta.it. Ora la sfida è far correre i lavori con la stessa velocità con cui scorrono le promesse.