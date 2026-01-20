Carnavals de Montagne 2027 il 10 gennaio, Comune e associazioni trovano l’intesa sul percorso organizzativo

È quanto emerso chiaramente nel pomeriggio di oggi ad Aosta, dove l’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni e i gruppi coinvolti nei Carnavals de Montagne, confermando che la manifestazione non è solo un evento folkloristico, ma un progetto collettivo che vive grazie alla partecipazione condivisa.

L’incontro si è svolto in un clima disteso e costruttivo, segno di una maturità amministrativa e associativa che guarda avanti senza forzature. A rappresentare la Giunta municipale erano presenti la Vice Sindaca Valeria Fadda e le Assessore Cecilia Lazzarotto e Alina Sapinet, figure che hanno ribadito con chiarezza la volontà del Comune di accompagnare, sostenere e coordinare il percorso dei Carnavals senza sovrapporsi, ma valorizzando competenze ed energie delle associazioni.

Dal confronto è arrivato un segnale politico netto: parere favorevole unanime alla prosecuzione della manifestazione e piena disponibilità a lavorare insieme per l’edizione 2027. Non una decisione calata dall’alto, ma una scelta condivisa, frutto di ascolto reciproco e di una visione comune sul valore culturale, identitario e sociale dei Carnavals de Montagne per la comunità aostana.

Di comune accordo è stata fissata anche la data della prossima edizione, che si terrà il 10 gennaio 2027, consentendo così una programmazione con tempi adeguati e una maggiore qualità organizzativa. Un passaggio tutt’altro che scontato, che dimostra come la collaborazione istituzionale possa tradursi in scelte concrete e operative.

Durante l’incontro sono stati inoltre affrontati i principali aspetti organizzativi e condivisi i prossimi passi per arrivare a un coordinamento più strutturato e stabile. In questa direzione va la decisione di istituire un gruppo di lavoro dedicato, composto da referenti delle associazioni, con la partecipazione di rappresentanti del Comune e della Regione. Uno strumento che punta a dare continuità al dialogo, evitare improvvisazioni e rafforzare il senso di corresponsabilità tra tutti i soggetti coinvolti.

Il messaggio che esce da questo pomeriggio è chiaro: quando Comune e associazioni remano nella stessa direzione, i risultati non tardano ad arrivare. I Carnavals de Montagne 2027 iniziano così, non con una sfilata ma con un accordo politico e organizzativo che mette al centro la comunità, il rispetto dei ruoli e la voglia di costruire insieme. Ed è probabilmente questo il miglior auspicio possibile per una manifestazione che nasce dal basso e continua a crescere grazie alla volontà comune.