In Val Ferret - Courmayeur attivazione del PIDAV: massima attenzione mercoledì 21 gennaio

Mercoledì 21 gennaio la Val Ferret entrerà in una fase di massima attenzione per la sicurezza: a partire dalle ore 7.30 saranno attivate le operazioni del PIDAV, il Piano di distacco artificiale delle valanghe, necessario per prevenire rischi legati agli accumuli nevosi.

Con ordinanza del Sindaco n. 5978 del 20/01/2026, dalle 7.30 fino al termine delle operazioni sono state disposte misure straordinarie per tutelare la popolazione e garantire il corretto svolgimento delle attività di bonifica: l’evacuazione degli abitati di Meyen e Pont-Pailler, il divieto di accesso, circolazione e sosta veicolare nelle aree soggette a bonifica (Marbrée, Rochefort, Praz de Moulin), e il divieto di accesso, circolazione e sosta veicolare e pedonale lungo la strada della Val Ferret tra La Palud e Planpincieux.

Si tratta di interventi necessari, anche se impattanti, per permettere alle squadre di effettuare il distacco controllato delle masse nevose in sicurezza. La popolazione è invitata a rispettare rigorosamente i divieti, evitare spostamenti non indispensabili e seguire le comunicazioni ufficiali.

Aggiornamenti saranno forniti al termine delle operazioni, ma intanto è importante organizzarsi per tempo e mantenersi lontani dalle zone interdette. La prudenza in queste situazioni non è facoltativa: è una questione di sicurezza collettiva.

Per tutti i dettagli ufficiali, è possibile consultare l’ordinanza completa a questo link: Attivazione del PIDAV in Val Ferret – Ordinanza.