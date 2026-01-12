Lèse-majesté

C’è un’accusa curiosa che, ogni tanto, ritorna nella vita pubblica: aver osato esprimere un’opinione. Un tempo si chiamava “lese maestà”, oggi, più modestamente, polemica. Nel mio caso, sembra che la colpa sia addirittura doppia: non essere stato presente alla cerimonia per l’80° anniversario della prima seduta del Consiglio nominato dal CLN e, nonostante ciò, aver scritto alcune considerazioni su di essa. Come se l’assenza sospendesse il diritto di pensare.

Il Presidente del Consiglio regionale, Stefano Aggravi, mi ha cortesemente scritto, lamentando la mia mancata presenza e difendendo le scelte organizzative della giornata. Prendo volentieri atto delle sue osservazioni, ma permettetemi di restare nel mio mestiere: non ho redatto la cronaca della cerimonia, ho espresso una valutazione. Per raccontare il colore delle sedie può servire essere in sala; per riflettere sul senso di un segnale istituzionale, bastano i fatti, confermati e pubblici.

Uno di questi fatti è semplice: diversi Presidenti del Consiglio Valle ancora in vita non sono stati invitati. A fronte di questo, si è evocata la “ridotta capienza” della sala. Argomento nobile, ma francamente poco convincente. Quando a mancare sono meno di una decina di persone, la matematica appare meno inflessibile della volontà. E se davvero lo spazio era così tiranno, resta una domanda: a chi si è scelto di darlo? Perché anche le graduatorie degli inviti narrano una gerarchia di valori.

Mi si rimprovera di aver alimentato la polemica. In realtà, ho fatto un’altra cosa: ho motivato una considerazione. Non ho accusato nessuno, non ho gridato al complotto, non ho distribuito pagelle morali. Ho solo notato che, in una ricorrenza incentrata sulla memoria istituzionale, sono rimaste fuori alcune persone che quella memoria l’hanno incarnata presiedendo l’Assemblea del popolo valdostano. È un giudizio politico-istituzionale, non un’invettiva personale.

Il Presidente Aggravi scrive che “ieri non si celebravano le singole persone, bensì la memoria istituzionale”. Ne prendo atto. Permettetemi però di aggiungere una piccola eresia civica: la memoria istituzionale non esiste in natura. Non cresce sugli scaffali, né nelle teche museali. Vive dentro le donne e gli uomini che, negli anni, hanno guidato e rappresentato quelle istituzioni. Separare l’una dagli altri è esercizio elegante, ma teorico. La storia è sempre una storia di persone.

Quanto alla mia assenza, non è decisiva: non ero chiamato a misurare il perimetro della sala, ma a interrogarmi sul significato di una scelta. E su questo continuo a pensare che l’Autonomia si celebra non solo con i discorsi, ma soprattutto con i gesti — e che talvolta siano proprio i dettagli a raccontare se la forma rispetta la sostanza o la confonde con la vetrina.

Concludo con un punto fermo, che voglio sia cristallino: la mia stima per Stefano Aggravi resta immutata. Lo dico senza ironia. Ci si può stimare e al tempo stesso non essere d’accordo. È il privilegio delle democrazie adulte, quelle in cui la critica non è lesa maestà, ma semplice esercizio di libertà. In fondo, è anche per questo che ottant’anni fa qualcuno decise di aprire la strada che oggi celebriamo.

Une accusation revient régulièrement dans la vie publique : avoir osé exprimer une opinion. Autrefois, on parlait de « lèse-majesté ». Aujourd’hui, on dit plus simplement « polémique ». Dans mon cas, la faute serait double : ne pas avoir assisté à la cérémonie du 80ᵉ anniversaire de la première séance du Conseil nommé par le CLN et, malgré cette absence, avoir formulé quelques réflexions à son sujet. Comme si l’on devait être présent pour avoir le droit de penser.

Le président du Conseil régional, Stefano Aggravi, m’a écrit pour regretter mon absence et défendre l’organisation de la journée. Je prends acte de ses remarques. Mais je rappelle ceci : je n’ai pas rédigé un compte rendu, j’ai exprimé une opinion. Pour décrire le protocole et la disposition des lieux, la présence physique est utile ; pour interroger la portée d’un geste institutionnel, les faits publics suffisent.

L’un de ces faits est clair : plusieurs anciens présidents du Conseil de la Vallée encore en vie n’ont pas été invités. L’argument avancé est celui de la capacité limitée de la salle. Argument recevable en théorie, mais peu convaincant en pratique. Lorsqu’il s’agit de moins d’une dizaine de personnes, la contrainte logistique semble moins décisive que le choix politique. Et une question demeure : à qui a-t-on préféré offrir ces places ? La liste des invités traduit toujours une hiérarchie de priorités.

On me reproche d’avoir alimenté la polémique. J’ai fait autre chose : j’ai justifié une appréciation. Je n’ai accusé personne, je n’ai pas dénoncé de complot. J’ai simplement constaté que, lors d’une commémoration axée sur la mémoire institutionnelle, certaines figures qui ont incarné cette mémoire en présidant l’Assemblée du peuple valdôtain sont restées à l’écart. Il s’agit d’un jugement politique et institutionnel, non d’une attaque personnelle.

Le président Aggravi affirme que « l’on ne célébrait pas les personnes, mais la mémoire institutionnelle ». Soit. Mais la mémoire institutionnelle n’existe pas sans celles et ceux qui lui donnent visage et voix. Elle ne se réduit ni aux discours officiels ni aux dates commémoratives. Elle vit dans les femmes et les hommes qui ont exercé la responsabilité de conduire les institutions et de les représenter. L’histoire des institutions est toujours, d’abord, une histoire de personnes.

Mon absence n’est donc pas déterminante. Je n’étais pas chargé de vérifier les mètres carrés de la salle, mais de m’interroger sur le sens d’une décision. Et je continue de penser que l’Autonomie ne se célèbre pas seulement par des mots, mais surtout par des gestes. Ce sont souvent les détails qui révèlent si la forme respecte la substance, ou si elle se contente de la vitrine.

Je terminerai par un point clair : mon estime pour Stefano Aggravi demeure inchangée. On peut se respecter et ne pas partager la même analyse. C’est la marque des démocraties mûres, où la critique n’est pas une lèse-majesté, mais un exercice normal de liberté. C’est, au fond, l’héritage que nous prétendons commémorer.