Finaosta presenta il piano industriale 2026–2028, tra ambizioni di crescita e nodi irrisolti

Il Gruppo Finaosta – che comprende Finaosta S.p.A. e Aosta Factor S.p.A. – ha presentato il nuovo Piano Industriale 2026–2028, elaborato in collaborazione con la Regione autonoma Valle d’Aosta, socio di riferimento, e con la controllata Aosta Factor. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo del Gruppo come attore centrale del sistema economico regionale, con un’azione orientata a crescita, innovazione e sostenibilità. A livello di comunicazione istituzionale, il messaggio è chiaro: Finaosta si pone come perno finanziario e consulenziale delle politiche pubbliche di sviluppo.

Dietro l’enfasi, tuttavia, il documento solleva più di una questione. I target economici indicati – 2,9 milioni di utile netto per ciascuna società e 5,1 milioni a livello consolidato al 2028 – appaiono modesti se confrontati con il volume delle esposizioni creditizie, attese oltre 800 milioni per Finaosta e 300 milioni medi per Aosta Factor. La leva finanziaria cresce, ma la redditività attesa rimane contenuta, senza una chiara spiegazione dei driver che dovrebbero migliorare margini e produttività.

Il piano prevede l’espansione del credito, l’apertura a nuovi segmenti di clientela e l’introduzione di nuovi prodotti finanziari, proprio in una fase di elevata incertezza macroeconomica e tassi ancora elevati. L’impegno a mantenere “congruo presidio dei rischi” resta sul piano delle intenzioni: non compaiono indicazioni su NPL, costi del rischio, qualità del portafoglio o politiche di accantonamento. Mentre si rafforza il sostegno al territorio, resta irrisolta la tradizionale tensione tra missione pubblica e sostenibilità economica, con il rischio che l’obiettivo politico prevalga su quello industriale.

Altro elemento critico è la forte dipendenza strategica dalla Regione. Il piano insiste sulla consulenza al socio pubblico, sul supporto alla programmazione regionale e sull’estensione dei servizi alla pubblica amministrazione. Questo assetto rende il Gruppo un attore chiave delle politiche territoriali, ma espone anche a possibili condizionamenti politici, tempi decisionali lunghi e scarsa autonomia industriale, in un contesto che richiederebbe reattività ai cicli economici e capacità di selezione del rischio.

Sul fronte ESG e parità di genere, il documento evoca best practices ma senza definire indicatori concreti, tempistiche o obiettivi vincolanti. Si parla molto di sostenibilità, meno di transizione energetica, misurazione dell’impatto e rendicontazione extra-finanziaria. Analogamente, le sinergie tra Finaosta e Aosta Factor vengono richiamate in termini generici, senza quantificazione di benefici attesi in termini di costi o ricavi.

Il nuovo Piano Industriale 2026–2028 si presenta dunque come una cornice strategica ampia, che ribadisce il ruolo pubblico del Gruppo e rafforza la rete con la Regione Valle d’Aosta. Rimane però aperta la domanda centrale: quanto questa programmazione potrà tradursi in un reale effetto moltiplicativo sull’economia regionale, in termini di investimenti, crescita e occupazione? Senza indicatori di impatto e con margini di redditività limitati, la sfida principale sarà trasformare la narrazione istituzionale in risultati industriali misurabili.

Tabella riassuntiva dei principali dati del Piano Finaosta 2026–2028