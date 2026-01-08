Riprendono i pellegrinaggi in Terra Santa dell'Opera Romana Pellegrinaggi

Con la ripresa dell’operatività di ITA AIRWAYS sulla rotta Roma-Tel Aviv, l’Opera Romana Pellegrinaggi – Ufficio per la Pastorale del Pellegrinaggio del Vicariato di Roma riprende i pellegrinaggi in Terra Santa. Da oggi fino al 10 gennaio una delegazione composta da responsabili di Orp, giornalisti e sacerdoti si recherà a Gerusalemme per rendere evidente che riprendere i pellegrinaggi è possibile, così come auspicato dal patriarca di Gerusalemme cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Dal sito della Diocesi di Roma, si legge che suor Rebecca Nazzaro, direttrice di Opera Romana Pellegrinaggi, ha affermato: “La Terra Santa è il pellegrinaggio per eccellenza. Sostando al Santo Sepolcro sperimentiamo la vittoria della vita sulla morte e celebriamo il Signore della Vita. Quei luoghi, che hanno visto Dio assumere la nostra stessa natura umana, ci spingono a cercare il senso vero e profondo della nostra esistenza. Inoltre, andare è incontrarsi con la locale comunità cristiana che tiene accesa la lampada della Fede in Israele e Palestina. I cristiani di Terra Santa, vivono soprattutto dell’accoglienza dei pellegrini e noi non possiamo non tener conto di questo aspetto fondamentale. Andare non fa solo bene alla nostra vita di fede, ma è anche un forte e concreto gesto di carità”.

Intanto sul sito dell’Opera Romana Pellegrinaggi è già presente tutta la programmazione dei pellegrinaggi per il 2026. Sono numerose le date che è possibile trovare. E tante le soluzioni di permanenza in Terra Santa.