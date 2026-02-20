Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

In questo anno del Centenario francescano, la città di Assisi si prepara ad accogliere migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il continente per il “GO! Franciscan Youth Meeting”, raduno internazionale che mira a riunire ragazzi da tutta Europa per riscoprire il messaggio di san Francesco. Ed è di poche ore fa la notizia che ci sarà anche Papa Leone XIV ad Assisi proprio il 6 agosto 2026.

L’evento si terrà dal 3 al 6 agosto 2026 ed è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 33 anni, sia credenti che non, offrendo un’opportunità unica di incontro nel segno di san Francesco, nell’anno in cui si celebrano gli 800 anni del Transito del Santo di Assisi.

"GO! Franciscan Youth Meeting nasce con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso in cui i partecipanti possano sperimentare momenti autentici di ascolto, dialogo e formazione", scrivono nel comunicato congiunto inviato dalla Basilica di San Francesco.

"Il programma è strutturato per alternare occasioni di preghiera e spiritualità a momenti di grande festa e condivisione della vita, permettendo ai giovani di confrontarsi sui temi fondamentali dell’esistenza in un contesto di fratellanza universale", continua la nota.

Durante le quattro giornate del meeting, i partecipanti saranno coinvolti in diverse attività formative e culturali. "Il 4 e il 5 agosto saranno dedicati a specifici workshop tematici, pensati per ispirare e coinvolgere i ragazzi in percorsi di approfondimento personale. In occasione di questo “Capitolo delle stuoie” prenderà vita anche “Jubil Music”, un concorso canoro dedicato alla musica che nasce dal cuore e dall’anima, offrendo ai talenti musicali un palcoscenico d’eccezione", queste le iniziative.

GO! Franciscan Youth Meeting è il frutto di una importante sinergia tra diverse realtà ecclesiali e civili. L’evento è promosso congiuntamente dai Frati Minori, dai Frati Minori Conventuali e dai Frati Minori Cappuccini, insieme alla Città di Assisi e alla Diocesi di Assisi. L’iniziativa gode inoltre del prezioso supporto del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi.

«Trasmettere la vita e la gioia di san Francesco d’Assisi e far vivere, attraverso la propria esperienza, la letizia della condivisione intorno al Vangelo: ecco lo spirito che ci accompagna e guida l’intero cammino di preparazione di questi giorni – dichiarano i frati organizzatori dell’evento. – Vogliamo aiutare i giovani a scoprire nei poveri e negli ultimi il Volto di Dio che si incarna per essere vicino ad ogni uomo, rinnovando il mondo con la freschezza del Santo di Assisi: questo e molto altro auspichiamo nei giorni di GO! Franciscan Youth Meeting».

Da segnalare giovedì 6 agosto alle ore 10:00, solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei latini, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli: un invito a raccogliersi in preghiera e gratitudine, vivendo un momento di intensa comunione. E non mancherà Papa Leone XIV come anticipato dal bollettino ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede.

Le iscrizioni per partecipare a questa straordinaria esperienza di incontro sono aperte.