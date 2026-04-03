Messe in Coena Domini: le Pape invite à imiter le dévouement du Christ

Alexandra Sirgant – VN

Pour sa première messe «in Coena Domini» en tant que Successeur de Pierre, Léon XIV a choisi de renouer avec la tradition en célébrant l’eucharistie dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, aux côtés du cardinal vicaire de Rome, Mgr Baldo Reina. Entrant dans le Triduum pascal entouré de centaines de fidèles, Léon XIV a centré son homélie sur le sens du lavement des pieds, geste de service et d’humilité accompli par Jésus envers ses disciples.

Au cours de la dernière Cène, Jésus lave les pieds de ses apôtres. «Ce que le Seigneur nous montre, en prenant l’eau, la vasque et le tablier, est bien plus qu’un modèle moral», a assuré Léon XIV. En réalisant ce geste réservé aux serviteurs, Jésus confie aux hommes «sa propre forme de vie» et bouleverse «les critères mondains qui ternissent notre conscience». Les disciples eux-mêmes furent stupéfait par le geste de Jésus.

«À l’instar de Pierre, qui résiste d’abord à l’initiative de Jésus, nous devons nous aussi réapprendre sans cesse que la grandeur de Dieu diffère de notre conception de la grandeur, […] car nous désirons systématiquement un Dieu de succès et non de Passion», a rappelé le Pape, citant un passage de l’homélie de Benoit XIV lors de la messe in Coena Domini de 2008. «Ces paroles», a expliqué Léon XIV, «reconnaissent lucidement que nous sommes toujours tentés de rechercher un Dieu qui “nous serve”, qui nous fasse gagner, qui soit utile comme l’argent et le pouvoir». Or, la toute-puissance de Dieu réside dans ce geste gratuit et humble du lavement des pieds, lors duquel le Seigneur s’agenouille pour laver l’homme, par amour pour lui.

“Par son geste, Jésus purifie non seulement notre image de Dieu des idolâtries et des blasphèmes qui l’ont souillée, mais il purifie notre image de l’homme qui se croit puissant quand il domine, qui veut vaincre en tuant ceux qui lui sont égaux, qui se croit grand quand il est craint.”

Le Pape a invité les fidèles à prendre exemple sur le dévouement, le service et l’amour donnés par le Christ. «Apprendre à agir comme Jésus (…) est la tâche de toute une vie», a rappelé le Saint-Père.

Preuve de l’amour inconditionnel du Seigneur, Jésus réalise ce geste non pas «quand tout le monde est heureux et l’aime, mais durant la nuit où il était trahi, dans l’obscurité de l’incompréhension et de la violence». Ainsi, «le Seigneur ne nous aime pas parce que nous sommes bons et purs», a précisé le Pape, mais c’est parce qu’il nous aime qu’«Il nous pardonne et nous purifie».

Léon XIV invite les catholiques à apprendre de Jésus ce «service réciproque». Il ne demande pas aux hommes de le lui rendre, mais de le partager entre eux, comme indiqué dans l’évangile du jour selon Saint Jean: «Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres» (Jn 13, 14).

Déplorant une humanité à genoux, confrontée à de nombreux exemples de brutalité, le Pape appelle les fidèles à s’agenouiller «en tant que frères et sœurs des opprimés». «Que l’adoration eucharistique de ce soir, dans chaque paroisse et chaque communauté, soit un moment pour contempler le geste de Jésus, en nous mettant à genoux comme Il l’a fait, et en demandant la force de l’imiter dans le service avec le même amour».

Le Pape a rappelé qu’en renouvelant les gestes et les paroles du Seigneur en ce Jeudi Saint, jour où les fidèles sont spécialement appelés à prier pour les prêtres, les catholiques du monde entier font mémoire «de l’institution de l’Eucharistie et de l’Ordre sacré». «Dans les évêques et les prêtres (…) réside le signe de sa charité envers tout le Peuple de Dieu que nous sommes appelés à servir, chers confrères, de tout notre être», a-t-il souligné.

L’évêque de Rome a ensuite lavé et embrassé les pieds de douze prêtres de son diocèse, dont onze d’entre eux avait été ordonnés par François un an auparavant. Le Pape Argentin avait pour habitude de célébrer cette liturgie dans des lieux de détention, comme il le faisait lorsqu’il était archevêque de Buenos Aires, et de laver les pieds à des détenus.