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FEDE E RELIGIONI | 02 aprile 2026, 08:00

L'Arcivescovo di Milano ai cresimandi: "Radicatevi in Gesù"

Monsignor Delpini si è rivolto ai cresimandi ambrosiani incontrati allo stadio di San Siro

rcivescovo Mario Delpini, Arcidiocesi di Milano, cresimandi

rcivescovo Mario Delpini, Arcidiocesi di Milano, cresimandi

Un invito semplice, quasi domestico, ma carico di significato: portare a casa «l'amicizia con Gesù, la gioia, la preghiera». È da qui che Mario Delpini ha scelto di parlare ai cresimandi ambrosiani, riuniti allo stadio di San Siro, tracciando un percorso che guarda già alla Pasqua e al passo, imminente, della cresima.

«Questo vi accompagni verso la Pasqua e accompagni voi ragazzi verso la cresima», ha detto, quasi a voler consegnare non solo un augurio, ma una direzione. Poi l’invito, concreto: essere pronti a servire, radicarsi in Gesù per affrontare le difficoltà della vita. L’immagine è quella dell’albero “sciocco” che diventa saggio solo quando capisce dove affondare le radici: nella terra buona. È lì che nasce il frutto, è lì che lo Spirito Santo rende possibile rimanere in Gesù.

Ma il discorso non si è fermato ai ragazzi. Ai genitori, l’Arcivescovo ha parlato senza giri di parole, puntando tutto sull’esempio quotidiano: «I vostri figli vi ascoltano». Non servono prediche, ha spiegato, ma testimonianza. E soprattutto gioia. Perché, ha osservato, se in casa prevale la lamentela, diventa difficile per i più giovani credere davvero nella speranza. «Siate lieti voi per primi», ha insistito, «e la gioia riempirà la vostra casa».

Infine, uno sguardo ai catechisti, chiamati a un compito più sottile e forse più difficile. La gioia, l’entusiasmo, la fiducia nel futuro — ha ricordato — non si insegnano come una materia qualsiasi, non si distribuiscono come merendine, non si impongono come un dovere. Si trasmettono in un altro modo: insegnando a pregare, nel silenzio e nelle parole, accompagnando i ragazzi a stare davanti a Gesù, a fissare lo sguardo su di Lui.

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