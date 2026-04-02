Léon XIV: la Semaine Sainte doit être un temps de paix

«La Semaine Sainte est marquée par la célébration de Pâques, qui devrait être le moment le plus saint et le plus sacré de l'année. C'est un temps de paix, un temps de recueillement».

Léon XIV s’adresse aux nombreux représentants de la presse qui l’attendent à la sortie de la Villa Barberini, résidence pontificale de Castel Gandolfo, pour renouveler son appel à la paix.

«Dans le monde, en de nombreux endroits, nous sommes témoins de tant de souffrances, de tant de morts, même d'enfants innocents. Nous appelons sans cesse à la paix, mais malheureusement tant de personnes cherchent à promouvoir la haine, la violence et la guerre», déclare le Saint-Père, avant de poursuivre:

«Je lance un nouvel appel ce soir, invitant tous les chrétiens en particulier à vivre ces jours en reconnaissant que le Christ est aujourd’hui encore le crucifié. Le Christ souffre encore aujourd'hui, dans les innocents, dans ceux qui souffrent de la violence, de la haine et de la guerre. Prions pour eux, pour les victimes de la guerre. Prions pour qu'une paix nouvelle et renouvelée puisse véritablement advenir et donner une vie nouvelle à tous».

Lorsqu’un journaliste lui demande s’il espère une trêve pascale, le Pape répond qu’il prie pour cela, «mais rien n'indique pour l'instant que la guerre prendra fin avant Pâques».

Interrogé sur un éventuel message qu’il souhaiterait adresser aux dirigeants d’Israël et des États-Unis, le Souverain pontife précise:

«On m'a dit que le président Trump a récemment déclaré vouloir mettre fin à la guerre. J'espère qu'il cherche une issue. J'espère qu'il cherche un moyen de réduire la violence et les bombardements, ce qui contribuerait grandement à apaiser la haine qui se propage et ne cesse de croître au Moyen-Orient et ailleurs.

Je continue donc d'appeler tous les dirigeants du monde à la table des négociations, à dialoguer. Cherchons des solutions aux problèmes, cherchons des moyens de réduire la violence que nous encourageons, afin que la paix — surtout à Pâques — règne dans nos cœurs».

Informés du fait que Léon XIV portera la Croix à toutes les stations du Chemin de Croix, vendredi soir 3 avril au Colisée, les journalistes demandent au Pape la signification de ce choix.

«J’y ai été invité et je pense que ce sera un signe important pour ce que représente le Pape comme chef spirituel dans le monde d’aujourd’hui. C’est cette voix qui affirme que le Christ souffre encore, et je porte moi aussi toute cette souffrance dans mes prières.

J’invite toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes de foi, à cheminer ensemble, à marcher avec le Christ qui a souffert pour nous, pour nous donner le salut, et à œuvrer pour la paix».

Avant de saluer la foule nombreuse présente, parmi laquelle figurait le maire d'Albano, le Pape a été interrogé sur ses attentes concernant son voyage en Espagne prévu en juin prochain: «La foi, beaucoup d'amour, l'hospitalité et un accueil chaleureux».

«Je me rends en Espagne depuis plus de 40 ans et j'y ai toujours trouvé un peuple d'une grande foi et de grande bienveillance», a déclaré Léon XIV, espérant pouvoir «célébrer tout cela également lors de cette visite».