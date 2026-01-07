David Larible porta la poesia de “Il Clown dei Clown” ad Aosta

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ricorda che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, venerdì 9 gennaio alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta è in programma l’appuntamento con David Larible che porta in scena Il Clown dei Clown, suo celebre one man show teatrale.

Lo spettacolo, prodotto da Mosaico Errante, racchiude l’essenza artistica di David Larible, una summa dei suoi numeri più celebri e della sua poetica scenica, capace di unire comicità visiva, musica dal vivo e racconto emotivo.

In scena prende forma la storia di un uomo delle pulizie di teatro che sogna di diventare clown. Arriva in punta di piedi, con lo sguardo distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma bastano pochi gesti perché quella figura dimessa si trasformi in una valanga di comicità, poesia e stupore. Larible rapisce il pubblico con una clownerie che alterna leggerezza e malinconia, esplosioni di riso e momenti di silenziosa commozione. Il suo personaggio, ispirato al monello di The Kid di Charlie Chaplin, dialoga con i grandi miti dell’italianità (la prima ballerina, l’opera lirica, la musica classica) e costruisce uno stile di clownerie unico al mondo, capace di fondere la visual comedy contemporanea con la tradizione dello spettacolo popolare e della Commedia dell’Arte.

Elemento centrale dello spettacolo è la musica dal vivo. David Larible è infatti anche un musicista straordinariamente eclettico: nel corso dello spettacolo suona cinque strumenti diversi, utilizzandoli non come semplice accompagnamento, ma come parte integrante della narrazione comica. Il suono diventa gesto, il gesto diventa ritmo, la musica dialoga continuamente con il corpo e con il pubblico. Accanto a lui, al pianoforte, il Maestro Mattia Gregorio, che accompagna e amplifica i momenti musicali, trasformando la scena in uno spazio dove comicità e musica si fondono in modo naturale e sorprendente. A contrastare l’esuberanza del protagonista, interviene il comico Andrea Ginestra, in un continuo gioco di equilibri e scontri che accresce il ritmo e la forza teatrale dello spettacolo.

Locandina

Il Clown dei Clown è, in definitiva, un racconto scenico, una confessione artistica che attraversa il riso per arrivare alla poesia. Al termine dello spettacolo, dopo aver spogliato il pubblico delle proprie maschere, Larible può togliere la sua e tornare, con umiltà, nei panni dell’inserviente: un uomo qualunque, con l’anima del clown.

Definito dalla critica internazionale “il più grande clown classico del nostro tempo”, David Larible è uno degli artisti più acclamati della scena contemporanea. È l’unico clown ad aver conquistato sia il pubblico dei grandi circhi internazionali come il Ringling Bros. and Barnum & Bailey, sia quello dei più prestigiosi teatri di prosa nel mondo. Vincitore del “Clown d’Argento” e del “Clown d’Oro” al Festival di Monte Carlo, ha ricevuto nel corso della carriera numerosi riconoscimenti internazionali e si è esibito nei più importanti teatri europei e americani, diventando un riferimento assoluto per l’arte della clownerie contemporanea.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento DANZA & VARIETÀ.

I biglietti sono attualmente esauriti. I titolari di biglietti che non occuperanno il loro posto entro le ore 20.30 perderanno il diritto al posto numerato e assegnato. Alle ore 20.30 i posti ancora liberi saranno messi nuovamente in vendita.

Il biglietto unico ha un costo di € 10,00.

