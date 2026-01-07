Lotteria Italia, tra sogni e delusioni: la Valle d’Aosta incrocia le dita

Epifania uguale Lotteria Italia. Tradizione antica, un po’ nostalgica, un po’ da “panettone avanzato e grattata di fortuna”. L’estrazione anche quest’anno è arrivata puntuale, in diretta televisiva durante “Affari Tuoi”, e come spesso accade il cuore della festa si è fermato a Roma.

Il premio da 5 milioni di euro è stato infatti vinto nella Capitale. Non solo: il Lazio quest’anno è stato oggettivamente “super fortunato”, perché anche il secondo premio è stato venduto a Ciampino e il quinto premio da un milione di euro ad Albano Laziale. Roma e la sua provincia, insomma, hanno fatto incetta di vincite importanti, confermando una tendenza che ormai sembra quasi statistica: dove si vendono più biglietti, è più facile che la fortuna passi di lì.

🔎 I biglietti venduti in Valle d’Aosta

Venendo alla nostra regione, molti incrociano le dita sperando nel colpaccio, ma quest’anno la dea bendata è stata decisamente timida sotto le Alpi.

Dall’elenco ufficiale dei biglietti estratti emergono tagliandi venduti in Valle d’Aosta. Eccoli, messi ben in evidenza:

N352908 – Châtillon (AO) – premio da 20.000 euro

B382220 – Aosta (AO) – premio da 20.000 euro

Parliamo quindi di premi “medi” ma sicuramente non disprezzabili: per chi li ha vinti significa sistemare qualche conto, cambiare auto, fare un bel viaggio o riempire il maiale del risparmio con meno ansia. Niente milioni, ma nemmeno solo la consolazione del “ritenta sarai più fortunato”.

(Se qualcuno in Valle pensava che non ci fosse nemmeno un biglietto vincente, la buona notizia è che qualcosa c’è stato davvero).

🧭 Tutti gli altri premi

Oltre ai maxi premi, sono stati distribuiti:

300.000 euro ad Auronzo di Cadore (BL)

numerosi premi da 100.000 euro

una lunga serie da 50.000 euro

e una pioggia di premi da 20.000 euro, tra cui anche quelli valdostani indicati sopra

L’elenco che mi hai fornito li riporta tutti, con numero e luogo di vendita: una geografia perfetta della speranza italiana, dal Trentino alla Sicilia, dai piccoli comuni ai centri metropolitani.

Un gioco che è anche fotografia del Paese

Due considerazioni personali, Piero.

Primo: la Lotteria Italia resta uno degli ultimi giochi “romantici”. Non è frenetica come l’online, non crea dipendenza immediata, non ti fa passare la notte davanti a uno schermo. È quasi rituale: biglietto comprato in autogrill, attaccato al frigo, e controllato a gennaio.

Secondo: la distribuzione delle vincite ricorda sempre che dove c’è più popolazione (Roma, Milano, Napoli…) c’è più probabilità. La Valle d’Aosta gioca meno, compra meno biglietti, e quindi statisticamente vince meno. Ma quando un premio arriva, fa rumore. E fa ancora più rumore nei piccoli centri, come Châtillon.

Per ora, quindi, in Valle non festeggiamo i milioni, ma qualche sorriso sì: e chissà che dietro quei due biglietti non ci sia una storia semplice e bella, di quelle che fanno bene in un inizio anno in cui le rate, purtroppo, non vanno mai in vacanza.

Ecco tutti i numeri estratti e dove sono stati acquistati:

Roma e la sua provincia fanno dunque il pieno di vincite in questa edizione della Lotteria Italia, come da tradizione estratta nel giorno dell'Epifania e in diretta su Rai1, nella sala delle lotterie nazionali di Roma, durante la trasmissione "Affari Tuoi".

Di seguito tutti gli altri premi assegnati con il numero dei biglietti e la località di vendita.

N352908 – Châtillon (AO)

U482325 – Ferentino (FR)

L049352 – San Salvatore Telesino (BN)

B382220 – Aosta (AO)

