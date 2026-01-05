Allarme truffe telefoniche, finti messaggi a nome del Cup della Valle d’Aosta

Cresce l’attenzione in Valle d’Aosta per una serie di segnalazioni legate a possibili tentativi di raggiro ai danni dei cittadini. In questi giorni l’Azienda USL sta ricevendo numerose comunicazioni da utenti che riferiscono di essere stati contattati da un call center che si accredita come Cup della Valle d’Aosta, invitandoli con urgenza a richiamare un numero telefonico.

Una modalità che non rientra in alcun modo nelle procedure ufficiali dell’Azienda sanitaria. L’USL precisa infatti che tali contatti non sono riconducibili alle proprie attività e che si tratta con ogni probabilità di tentativi di truffa o raggiro, finalizzati a carpire informazioni personali o a indurre le persone a sostenere costi indebiti.

Il meccanismo è ormai noto ma continua a colpire, facendo leva sull’urgenza, sulla preoccupazione per la salute e sulla credibilità di un servizio pubblico essenziale come il Cup. Elementi che possono facilmente trarre in inganno, in particolare le persone più fragili o anziane.

L’Azienda USL invita pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione, a non richiamare i numeri indicati nei messaggi sospetti e a non fornire dati personali o sanitari. In presenza di contatti anomali è consigliato segnalare l’accaduto alle Forze dell’Ordine, contribuendo così a contrastare un fenomeno che, ciclicamente, torna a colpire anche il territorio valdostano.

Ancora una volta l’invito è alla prudenza: la sanità pubblica non utilizza canali improvvisati o pressioni telefoniche urgenti, e ogni comunicazione ufficiale segue modalità riconoscibili e trasparenti. In caso di dubbio, meglio verificare direttamente con gli sportelli o i numeri istituzionali.