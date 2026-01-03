Incendio boschivo a Effraz, domate le fiamme nel comune di Quart

Un incendio boschivo si è sviluppato nella giornata odierna in località Effraz, nel comune di Quart, richiedendo l’intervento coordinato della Protezione civile e delle squadre antincendio. Le operazioni di spegnimento sono state avviate tempestivamente e hanno permesso di contenere e domare le fiamme prima che potessero estendersi ulteriormente.

Sul posto hanno operato il Nucleo Antincendio Boschivo del Corpo Forestale Valdostano, affiancato dai distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari di Quart e di Nus. A supporto delle squadre a terra è stato attivato anche l’elicottero SA3, il cui intervento aereo si è concluso nelle fasi finali dello spegnimento.

Una volta spento il fronte attivo dell’incendio, le operazioni sono proseguite con la bonifica dell’area via terra, utilizzando i mezzi blitz, al fine di eliminare eventuali focolai residui e garantire la completa messa in sicurezza del sito.

Al termine delle operazioni, l’incendio è stato dichiarato domato e l’area interessata completamente bonificata. Restano in corso le consuete verifiche per accertare le cause del rogo.