Quattro psicologi valdostani in partenza per Crans-Montana

A seguito della tragedia di Crans-Montana, è stata attivata l’Associazione Psicologi per i Popoli per fornire assistenza alle persone coinvolte. Quattro psicologi partiranno oggi dalla Valle d’Aosta, a bordo di un veicolo messo a disposizione dalla Protezione Civile regionale. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione Valle d’Aosta.

Sempre oggi, il capo della Protezione Civile regionale, Valerio Segor, parteciperà a Sion, insieme ai rappresentanti del Dipartimento nazionale di Protezione Civile, all’incontro con il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e le autorità elvetiche. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione e programmare le prossime azioni congiunte.

Successivamente, la delegazione si recherà a Crans-Montana per incontrare i familiari delle persone coinvolte nella tragedia. La squadra di psicologi dell’Associazione Psicologi per i Popoli – Emergenza Valle d’Aosta è guidata da Massimiliano Alì, presidente, e da Elvira Venturella, vice-presidente. Completano il gruppo Luca Cesaretti e Dorina Cassetto.

Nella foto di gruppo si riconoscono Elvira Venturella, Luca Cesaretti, Massimiliano Alì e Dorina Cassetto, pronti a portare supporto e sostegno alle famiglie colpite dall’evento tragico.