IRRESPONSABILI | Video fine anno EMERGENCY 2025 2026

Le azioni hanno sempre un peso, così come le parole. E quest’anno chi ha scelto di scendere in piazza per la pace lo ha sperimentato sulla propria pelle. Parole dure, giudizi sprezzanti, etichette lanciate come pietre: incivili, fanatici, irresponsabili. Chi protesta contro la guerra è spesso trattato come un intruso, come qualcuno che disturba il normale fluire degli eventi, come se dire no alla violenza fosse un atto contro il buon senso. Eppure, proprio in quelle parole EMERGENCY, insieme a Ogilvy, ha trovato la scintilla per creare “Irresponsabili”, il film che inaugura il 2026. Una campagna che non chiede permesso, che prende le offese e le trasforma in un inno a chi osa, a chi partecipa, a chi non si rassegna.

Il film prende forma grazie a un monologo potente, recitato da Elio Germano, che ribalta completamente il senso di quelle parole. Gli “irresponsabili” non sono delinquenti o imbecilli: sono coloro che non hanno responsabilità di una guerra, ma non per questo rinunciano a cambiarla, a cambiarci. I “provocatori” non seminano caos, ma stimolano domande, generano dubbi e trasformano l’indifferenza in azione. Gli “estremisti” non sono fanatici, ma persone che comprendono l’urgenza estrema di pace, di diritti, di civiltà. Ogni insulto diventa così una medaglia d’onore, ogni giudizio un riconoscimento per chi ha il coraggio di alzare la voce, di scendere in strada, di esserci davvero.

Il messaggio si lega a doppio filo alle parole di Gino Strada, fondatore di EMERGENCY: “Non è mai troppo tardi per far sentire la nostra voce di cittadini del mondo”. E diventa un invito non retorico, non rituale, ma potente: non subire la guerra, nostra o altrui, ma partecipare, reagire, agire. Non importa che uffici, aule scolastiche, officine siano rimasti vuoti: è il segno che la coscienza collettiva si è svegliata, che le strade di tutto il mondo hanno respirato un’energia nuova, fragile ma irresistibile. Il montaggio essenziale del film cattura questo vuoto e lo trasforma in presenza, mostrando l’impatto tangibile di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte.

E poi c’è la domanda che il film lascia sospesa, inevitabile e potente: perché ci si indigna di più per chi manifesta contro la guerra che per chi la scatena? Episodi di violenza ci sono stati, certo, ma rappresentano una misera minoranza. Non dovrebbero oscurare l’immenso messaggio di chi si batte per la pace, con la forza delle idee e del corpo. Ogni gesto, ogni passo, ogni parola pronunciata in piazza diventa parte di una rivoluzione silenziosa, che non ha bisogno di armi, ma di coraggio.

Distribuito sui canali social e in TV a partire dal 28 dicembre, “Irresponsabili” non vuole essere solo un film, ma un manifesto. È un urlo, un richiamo, un augurio che accompagna il nuovo anno: la partecipazione è responsabilità, la protesta è azione, e la pace è una conquista quotidiana. Chi osa essere chiamato “irresponsabile” sta, in realtà, scrivendo la storia con le mani, con la voce e con il cuore. Non possiamo più ignorarlo, né fingere che sia un gioco di pochi: il futuro appartiene a chi ha il coraggio di dire no alla guerra e sì alla vita.

CREDITS

Agency: Ogilvy

President e Chief Creative Officer: Giuseppe Mastromatteo

Executive Creative Directors: Lavinia Francia, Francesco Basile

Creative team: Guido Pusterla (Senior Copywriter), Domenico D’Ercole (Senior Designer & Art Director), Anna Montorsi (Art Director)

Account: Consuelo Dionigi (Account Supervisor)

Strategic Team: Luca Tapognani (Head of Strategy), Silvia Tasso (Strategist), Giulia Fenaroli (Strategist)

Production: Sanam Bartoletti (Head of Production)

Social Media: Carola Bracci (Head of Social), Davide Dinoi (Social Media Manager)

PR: Liliana Panzino (Account Director PR)

CDP: TheFamily

Executive Producer: Lorenzo Ulivieri

Producer: Federica Dordoni

Regia: Igor Borghi

Post Producer: Barbara Calicchio

Editor: Nicola Mucelli

Color: Giorgia Meacci

Post Producer: Letizia Sala@Hogarth

AI artist: Dario Sbrana@Hogarth

Sound mix: Massimiliano Briganzoli@Hogarth