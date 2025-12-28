Addio a Brigitte Bardot, musa di una vita: fu il simbolo dell’erotismo francese, poi paladina degli animali

È morta Brigitte Bardot, leggendaria attrice e cantante francese. Aveva 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordandola come «una star di fama mondiale che scelse di abbandonare una prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione».

L’annuncio della morte dell’iconica attrice francese giunge quasi a sorpresa, anche se dallo scorso ottobre le sue condizioni di salute destavano preoccupazione. In realtà, il suo ultimo messaggio pubblico, risalente al 1° dicembre, era stato rassicurante, dopo una serie di notizie allarmanti seguite a un intervento subito in ottobre. Bardot aveva voluto tranquillizzare i suoi numerosi fan, affermando che stava «guarendo» ed esortando tutti a «calmarsi».

Nota come “BB”, la star di fama internazionale aveva abbandonato la recitazione negli anni Settanta per dedicarsi ai diritti degli animali. Da allora divideva il suo tempo tra la celebre residenza La Madrague, nella località turistica di Saint-Tropez, e una seconda casa immersa nella campagna, La Garrigue, che ospita animali e una cappella privata.

Lo scorso maggio, in un’intervista a Bfmtv, Brigitte Bardot aveva dichiarato di vivere «come una contadina», circondata da pecore, maiali, cani, gatti, un asino e dei pony, e di non possedere «né un cellulare né un computer». Prima del suo novantesimo compleanno aveva raccontato ai media francesi di vivere in «silenziosa solitudine», circondata dalla natura e felice di «fuggire dall’umanità».