Capodanno tra sole e venti polari

Il Servizio Meteo regionale segnala che un’alta pressione, centrata sulla Scozia ed estesa fino a circa la Libia, continuerà a garantire bel tempo soleggiato sul territorio valdostano nei prossimi giorni. La nota diffusa oggi sottolinea che “l’alta pressione si indebolirà gradualmente, sia per la spinta di aria polare proveniente da Scandinavia ed Est Europa, sia per l’infiltrazione di aria fredda nel Mediterraneo, che interromperà l’alimentazione calda africana dell’alta pressione”.

Da martedì: primi segnali di cambiamento

Le previsioni indicano che, a partire da martedì, una corrente a getto proveniente dalla Scandinavia porterà episodi irregolari di Föhn e un progressivo calo delle temperature, con venti che accentueranno il freddo soprattutto nelle valli e sulle quote più esposte. I meteorologi raccomandano prudenza durante gli spostamenti in alta quota, dove possibili raffiche di vento e variazioni improvvise della visibilità potranno interessare escursionisti e turisti.

Capodanno sotto l’alta pressione

Per la giornata di Capodanno si prevede tempo stabile, con un nuovo e temporaneo rafforzamento della pressione. Sarà l’occasione per salutare il 2025 con cieli generalmente sereni, sole nelle ore centrali e temperature fredde ma non estreme, perfette per chi desidera trascorrere la festa all’aperto o partecipare ai tradizionali eventi nelle piazze e nei centri storici della regione.

2026: tra nuvole e instabilità

Il Servizio Meteo regionale avverte che nei primi giorni del 2026 la discesa di una depressione polare dalla Scandinavia potrebbe favorire condizioni sempre più nuvolose e instabili, con possibili precipitazioni ai confini esteri della Valle d’Aosta. Le vallate interne, grazie alla conformazione montuosa, potrebbero essere solo parzialmente interessate, ma è atteso un generale calo termico e un incremento della variabilità atmosferica.

In conclusione, per chi si trova in Valle d’Aosta, il Capodanno 2025/2026 si preannuncia con una pausa di bel tempo e sole, prima dell’arrivo di correnti fredde che segnaleranno l’inizio di un gennaio più dinamico e invernale. Gli esperti consigliano di seguire gli aggiornamenti quotidiani, soprattutto per le giornate successive al primo dell’anno, quando i confini esterni della regione potrebbero vedere nevicate o piogge miste a quote più basse.

Previsioni meteo Valle d’Aosta – Fine anno e Capodanno

Giorno Situazione Cielo Temperature Note Lunedì 29 dicembre Alta pressione in indebolimento Sereno o poco nuvoloso Minime rigide, massime stazionarie Freddo secco, buona visibilità Martedì 30 dicembre Corrente a getto dalla Scandinavia Variabile In lieve calo Possibili episodi di Föhn, vento nelle valli Mercoledì 31 gennaio Temporaneo rinforzo dell’alta pressione Prevalentemente sereno Fredde al mattino, miti al sole Capodanno stabile, ideale per attività all’aperto Giovedì 1 gennaio Avvicinamento depressione polare Nuvolosità in aumento In diminuzione Prime avvisaglie di instabilità Venerdì 2 gennaio Flusso freddo nordico Nuvoloso Freddo più intenso Possibili precipitazioni sui confini esteri

In sintesi: Capodanno salvo: sole, freddo ma tempo stabile; Attenzione dopo: vento, calo termico e instabilità in aumento;

Scenario invernale vero in arrivo con l’inizio del nuovo anno