A Champorcher e a Champoluc la montagna che si muove

La montagna oggi ha deciso di farsi sentire. Senza clamore, senza sirene inutili, ma con quella forza quieta e implacabile che in Valle d’Aosta conosciamo bene e che ogni tanto ci ricorda chi detta le regole. Tra le attività gestite dalla Centrale Unica del Soccorso e dagli enti afferenti, la giornata è stata segnata da due episodi che raccontano un territorio vivo, instabile, mai davvero addomesticato.

A Champorcher, a monte della località La Place, nel cuore del bosco una frana ha rotto l’equilibrio del versante del Mont Glacier. Non un semplice smottamento, ma una colata di materiale lapideo, fango e piante che si è staccata dalla montagna come se il terreno avesse improvvisamente deciso di scrollarsi di dosso il suo stesso peso. In mezzo a questo movimento antico e brutale, a farne le spese è stato il canale della CVA che convoglia l’acqua verso la centrale di Hone. Un’infrastruttura nascosta, come spesso accade in montagna, che lavora lontano dagli sguardi ma che oggi si è ritrovata esposta, danneggiata, ferita a quota 1.100 metri sul livello del mare.

È il lato meno turistico della Valle, quello che non finisce sulle cartoline: canali, boschi, pendii, manutenzioni silenziose e improvvise emergenze che mettono alla prova uomini e strutture. Anche questo è vivere in montagna, anche questo è il prezzo – e il valore – di un territorio complesso.

Poche ore dopo, intorno a mezzogiorno, lo sguardo si è spostato più in alto, sul versante nord della Testa Grigia, lato Champoluc. Qui una valanga di grandi dimensioni ha richiesto un sopralluogo accurato. Masse di neve che si sono staccate e hanno corso lungo il pendio, senza però coinvolgere persone. Una buona notizia, quasi un sospiro di sollievo, in una stagione in cui il confine tra bellezza e pericolo resta sottile come una cresta innevata.

Non ci sono stati feriti, ed è questo l’aspetto più importante. Ma resta la sensazione di una giornata che ricorda a tutti, residenti e visitatori, quanto la montagna sia viva, mobile, imprevedibile. La Valle d’Aosta non è solo scenografia: è un organismo che respira, si assesta, a volte si ribella.

E mentre uomini e tecnici lavorano per ripristinare, controllare, mettere in sicurezza, la montagna continua il suo lento dialogo con il tempo. Un dialogo che non ammette distrazioni e che chiede rispetto, conoscenza e prudenza. Perché qui l’avventura non è un racconto inventato: è spesso, semplicemente, la cronaca di una giornata qualunque.