Telecabina di Pila bloccata, attimi di tensione ma nessun ferito

Un silenzio improvviso, interrotto solo dai lievi ronzìi dei motori ausiliari: la nuova telecabina del Couis a Pila si è bloccata questa mattina nel tratto che conduce alla stazione finale. A bordo c’erano sciatori e famiglie, alcuni appena saliti per una giornata di piste, altri già stanchi ma desiderosi di tornare a valle. La paura è durata pochi minuti, perché i passeggeri sono stati immediatamente evacuati grazie ai motori ausiliari che hanno permesso di farli scendere in sicurezza alle stazioni intermedie.

Sul posto, i tecnici della Leitner – azienda costruttrice dell’impianto – hanno iniziato subito le operazioni per individuare e risolvere il guasto. Nel frattempo, i gatti delle nevi hanno fatto la spola tra le piste e la base della funivia, assicurando il ritorno a valle di chi era rimasto sulle piste.

Davide Vuillermoz, presidente della società funiviaria Pla Spa, ha assicurato: "Ci siamo attivati immediatamente per ripristinare il servizio prima possibile – ha raccontato –. L’intervento è in corso e terminerà solo a guasto risolto". La gestione attenta della situazione ha evitato qualsiasi panico, trasformando un momento potenzialmente critico in un episodio gestito con prontezza e professionalità.

Non è la prima volta che la telecabina o la storica cabinovia Aosta-Pila incontrano problemi tecnici: nel marzo 2011 l’impianto si era bloccato con evacuazioni complicate tramite elicotteri e corde, mentre nel 2024 erano previste chiusure programmate per manutenzione estiva. La vicenda odierna mette però in luce la complessità della gestione di un impianto moderno e molto frequentato, dove ogni minuto di interruzione richiede coordinamento e precisione per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Con il guasto in via di risoluzione, Pila torna a respirare: una giornata di neve e sole che poteva trasformarsi in un disagio duraturo si conclude con la conferma della sicurezza e dell’efficienza dei protocolli, grazie a uomini e macchine pronti a intervenire in tempi record.