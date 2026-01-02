Les oubliés

Mentre i riflettori del mondo restano accesi su poche crisi, decine di conflitti continuano a mietere vittime nell’indifferenza generale. Bambini, famiglie, intere comunità: chi sono se non carne da macello per un’informazione selettiva e una politica distratta?

Aprire i giornali, scrollare i social, accendere il telegiornale: oggi scopriamo che il mondo è più spaventoso di quanto immaginiamo. Non solo Ucraina, Russia, Israele e Palestina. Ci sono 59 conflitti attivi nel pianeta. Sessantanove? Cinquantanove. Sessantanove sarebbe un numero che fa male alla mente, ma 59 fa male al cuore: 59 stati in guerra tra loro, eppure quasi nessuno ne parla.

E allora, chi sono i dimenticati? Afghanistan, Yemen, Siria, Etiopia (Tigray), Repubblica Democratica del Congo, Myanmar, Somalia, Sud Sudan, Mali, Repubblica Centrafricana… solo per citare una decina di conflitti tra i tanti. Bambini che muoiono di fame o di proiettili, famiglie costrette a fuggire o a rimanere intrappolate nel fuoco incrociato, civili usati come scudi, città ridotte a cumuli di macerie. Ma per il mondo esterno, sembrano numeri invisibili. Carne da macello senza nome.

E poi c’è il silenzio: quello dei media, dei politici, della diplomazia internazionale. Nemmeno le massime autorità religiose, nemmeno il Papa sembra avere la forza di alzare la voce con la dovuta indignazione su tutti questi drammi. L’attenzione è selettiva, mirata a pochi conflitti “di copertina”, quelli che generano risonanza, che fanno audience, che si prestano alla narrazione mediatica più semplice. Tutto il resto resta ai margini, invisibile.

È questa la realtà: un’umanità che decide a tavolino chi merita pietà e chi può essere ignorato. E tra chi resta nell’ombra ci sono bambini che non conosceranno mai la pace, che vedranno i propri sogni infrangersi in una guerra che non hanno scelto, famiglie che contano i cadaveri invece che i sorrisi, interi villaggi ridotti a scheletri di case e speranza. E noi, lontani, scrolliamo lo schermo e passiamo oltre, come se il dolore avesse limiti territoriali.

È tempo di chiedersi: siamo diventati tutti complici? Siamo così anestetizzati, così abituati a vedere conflitti come statistiche, da non provare più rabbia, dolore, indignazione? Non possiamo permetterci questo cinismo. Non possiamo accettare che la memoria si fermi dove finisce l’inquadratura televisiva o la notizia di agenzia.

Ogni guerra dimenticata è una sconfitta della coscienza collettiva. Ogni bambino ucciso nell’indifferenza è un promemoria della nostra incapacità di reagire, di pretendere responsabilità, di chiedere giustizia. Il mondo non può essere un palco su cui pochi drammi vengono rappresentati mentre gli altri rimangono dietro le quinte, invisibili e ignorati.

Dobbiamo tornare a guardare, a nominare, a contare, a indignarci. Prima che i dimenticati diventino solo numeri senza volto, e la nostra indifferenza si trasformi nel loro ultimo carnevale di morte.

I conflitti nel mondo che non fanno notizia ma che insanguinano vite)

Nel 2025 il numero di conflitti armati nel mondo ha raggiunto livelli record dall’epoca post‑Seconda guerra mondiale, con oltre 50 teatri di guerra attivi e più di 240.000 morti per eventi di conflitto in un anno solo (comprese civili e combattenti). Una persona su quattro nel pianeta è stata in qualche modo colpita dalla violenza armata. ANSA.it

Eppure la copertura mediatica resta concentrata su pochi scenari e troppe tragedie restano ai margini dell’attenzione collettiva.

Esempi di conflitti di lunga durata o in corso al di fuori dei riflettori principali:

Sudan – Guerra civile esplosa nel 2023 con centinaia di migliaia di vittime, milioni di sfollati e gravi crisi alimentari e umanitarie.

Yemen – Guerra civile dal 2014 che ha provocato decine di migliaia di morti e una diffusa carestia.

Somalia – Insurrezione di al‑Shabaab e campagne militari nel centro e sud, con centinaia di vittime civili e militari.

Conflitto civile in Etiopia e nelle regioni del Corno d’Africa – Scontri armati fra gruppi ribelli e forze governative, con pesanti ripercussioni su civili e sfollati.

Repubblica Democratica del Congo – Violenza armata persistente nell’Est contro gruppi ribelli (come M23, ADF) con ricadute su civili.

Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) – Insurrezioni jihadiste diffonde insicurezza, sfollamento e violenza sulle popolazioni locali.

Libia – Instabilità e scontri armati diffusi tra fazioni rivali, con frequenti episodi di violenza. Reddit

Sud Sudan – Instabilità etnica e violenze residue che rischiano di riaccendere una guerra su larga scala. AP News

Myanmar – Conflitto civile e repressione con centinaia di migliaia di sfollati. informazionecattolica.it

Somali, Nigeria e altri paesi africani – Conflitti permanenti con gruppi armati e milizie, anch’essi poco presenti nei media mainstream.

Qualche dato che fa riflettere

• Secondo stime recenti, i conflitti armati globali sono i più numerosi dal 1945, con tensioni locali, nazionali e regionali diffuse in ogni continente.

• Bambini, donne, anziani e famiglie intere sono spesso le vittime civili principali, colpiti non solo da proiettili ma da fame, epidemie, privazione di diritti e accesso ai servizi essenziali.

I dimenticati

Alors que les projecteurs du monde restent braqués sur quelques crises, des dizaines de conflits continuent de semer la mort dans l’indifférence générale. Enfants, familles, communautés entières : qui sont-ils sinon de la chair à canon pour une information sélective et une politique distraite ?

Ouvrir les journaux, faire défiler les réseaux sociaux, allumer le journal télévisé : aujourd’hui, on découvre que le monde est plus effrayant que ce que l’on imagine. Pas seulement l’Ukraine, la Russie, Israël et la Palestine. Il y a 59 conflits armés actifs sur la planète. Cinquante-neuf. Cinq-neuf. Un nombre qui fait mal au cœur : cinquante-neuf États en guerre entre eux, et pourtant presque personne n’en parle.

Alors, qui sont les oubliés ? Afghanistan, Yémen, Syrie, Éthiopie (Tigré), République démocratique du Congo, Myanmar, Somalie, Soudan du Sud, Mali, République centrafricaine… pour n’en citer qu’une dizaine parmi tant d’autres. Des enfants qui meurent de faim ou sous les balles, des familles contraintes de fuir ou de rester piégées dans les combats, des civils utilisés comme boucliers, des villes réduites à des ruines. Pour le monde extérieur, ils semblent invisibles. De la chair à canon sans nom.

Et puis il y a le silence : celui des médias, des politiques, de la diplomatie internationale. Même les plus hautes autorités religieuses, même le Pape, ne semblent plus avoir la force de lever la voix avec l’indignation appropriée sur tous ces drames. L’attention est sélective, concentrée sur quelques conflits « à la une », ceux qui génèrent de la résonance, qui font l’audience, qui se prêtent à la narration médiatique la plus simple. Tout le reste reste en marge, invisible.

Voici la réalité : une humanité qui décide à table qui mérite la pitié et qui peut être ignoré. Et parmi ceux qui restent dans l’ombre, il y a des enfants qui ne connaîtront jamais la paix, qui verront leurs rêves brisés par une guerre qu’ils n’ont pas choisie, des familles qui comptent les cadavres au lieu des sourires, des villages entiers réduits à des squelettes de maisons et d’espérance. Et nous, de loin, faisons défiler l’écran et passons notre chemin, comme si la douleur avait des frontières.

Il est temps de se demander : sommes-nous tous complices ? Sommes-nous tellement anesthésiés, habitués à voir les conflits comme des statistiques, que nous ne ressentons plus de colère, de douleur, d’indignation ? Nous ne pouvons pas nous permettre ce cynisme. Nous ne pouvons pas accepter que la mémoire s’arrête là où finit le cadre télévisuel ou la dépêche d’agence.

Chaque guerre oubliée est une défaite de la conscience collective. Chaque enfant tué dans l’indifférence est un rappel de notre incapacité à réagir, à exiger des responsabilités, à réclamer justice. Le monde ne peut pas être une scène sur laquelle seuls quelques drames sont représentés tandis que les autres restent en coulisses, invisibles et ignorés.

Nous devons revenir à regarder, nommer, compter, nous indigner. Avant que les oubliés ne deviennent que des chiffres sans visage et que notre indifférence se transforme en leur dernier carnaval de mort.

Les conflits dans le monde qui ne font pas la une mais ensanglantent des vies

En 2025, le nombre de conflits armés dans le monde a atteint des niveaux record depuis l’après-Seconde Guerre mondiale, avec plus de 50 théâtres de guerre actifs et plus de 240 000 morts en un an (y compris civils et combattants). Une personne sur quatre sur la planète a été touchée d’une manière ou d’une autre par la violence armée.

Pourtant, la couverture médiatique reste concentrée sur quelques scénarios et beaucoup de tragédies restent en marge de l’attention collective.

Exemples de conflits de longue durée ou en cours hors des projecteurs principaux :

Soudan – Guerre civile depuis 2023 avec des centaines de milliers de victimes et des millions de déplacés.

Yémen – Guerre civile depuis 2014, avec dizaines de milliers de morts et une famine généralisée.

Somalie – Insurrection d’al-Shabab et campagnes militaires dans le centre et le sud, touchant civils et militaires.

Éthiopie – Conflit civil dans le Tigré et autres régions, avec des conséquences graves pour les civils.

République démocratique du Congo – Violence armée persistante à l’Est contre les groupes rebelles (M23, ADF).

Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger) – Insurrections jihadistes, déplacements massifs et violences contre la population locale.

Libye – Instabilité et combats entre factions rivales, violences fréquentes.

Soudan du Sud – Instabilité ethnique et violences résiduelles menaçant de raviver une guerre à grande échelle.

Myanmar – Conflit civil et répression avec des centaines de milliers de déplacés.

Autres pays africains (Nigeria, Somalie) – Conflits permanents avec groupes armés et milices, peu présents dans les médias.

Quelques chiffres pour réfléchir

• Selon les estimations récentes, les conflits armés globaux sont les plus nombreux depuis 1945, avec tensions locales, nationales et régionales dans tous les continents.

• Les enfants, femmes, personnes âgées et familles entières sont souvent les principales victimes civiles, touchés non seulement par les balles mais aussi par la famine, les épidémies et la privation de services essentiels.