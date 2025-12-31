Il mondo sembra aver perso la bussola. Ovunque guardiamo, le notizie ci parlano di invasori che fanno comunella con chi semina divisioni tra razze e religioni. Un mondo in guerra, sempre più egoista, dove a trovare spazio sono solo i prepotenti, i ricchi e i mercanti di morte. Dove chi dovrebbe predicare pace sostiene conflitti, come Kyryl e tanti altri despoti che trasformano il pianeta in un campo minato di sofferenza e ingiustizia.

In un contesto che marcisce giorno dopo giorno, la speranza diventa un atto di resistenza. Pregare, ciascuno secondo il proprio Dio, significa non arrendersi alla barbarie e affidarsi alla forza della compassione. Papa Leone XIV ci ha ricordato come gli scenari di guerra coinvolgano tutta la Terra: e allora, anche chi non crede, chi si definisce agnostico, può offrire il proprio contributo alla pace semplicemente scegliendo di essere umano, rispettoso del prossimo, ostacolando con la gentilezza e la giustizia la marea di violenza che ci circonda.

E mentre ci prepariamo ad aprire il 2026, possiamo fare un piccolo gesto di coraggio collettivo: augurare a noi stessi e agli altri un anno colmo di ragionevole speranza, di preghiera autentica, di gesti concreti di solidarietà. Che sia un anno in cui la rabbia trovi ascolto, ma anche trasformazione; in cui la paura si faccia forza di costruzione; in cui la nostra umanità diventi faro per un mondo che ha smarrito la luce.

Che il 2026 sia un anno di ragione, di preghiera e, soprattutto, di speranza.

Preghiamo per sperare

Le monde semble avoir perdu sa boussole. Où que l’on regarde, les nouvelles nous parlent d’envahisseurs qui font cause commune avec ceux qui sèment la division entre les races et les religions. Un monde en guerre, de plus en plus égoïste, où seuls trouvent leur place les arrogants, les riches et les marchands de mort. Un monde où ceux qui devraient prêcher la paix soutiennent les conflits, comme Kirill et tant d’autres despotes, transformant la planète en un champ miné de souffrance et d’injustice.

Dans un contexte qui pourrit jour après jour, l’espérance devient un acte de résistance. Prier, chacun selon son propre Dieu, signifie ne pas se résigner à la barbarie et s’en remettre à la force de la compassion. Le pape Léon XIV nous a rappelé que les scénarios de guerre concernent toute la Terre : alors, même ceux qui ne croient pas, ceux qui se disent agnostiques, peuvent apporter leur contribution à la paix en choisissant simplement d’être humains, respectueux de leur prochain, en opposant la justice et la bienveillance à la marée de violence qui nous entoure.

Et tandis que nous nous préparons à ouvrir l’année 2026, nous pouvons accomplir un petit geste de courage collectif : nous souhaiter, à nous-mêmes et aux autres, une année remplie d’une espérance raisonnable, d’une prière authentique et de gestes concrets de solidarité. Que ce soit une année où la colère trouve une écoute, mais aussi une transformation ; où la peur devienne une force de construction ; où notre humanité se fasse phare pour un monde qui a perdu la lumière.

Que 2026 soit une année de raison, de prière et, surtout, d’espérance.