L'augurio del sindaco di Aosta: Il 2026 sia l’anno della coesione e del bene comune

È un messaggio di buon anno improntato alla concretezza e al dialogo quello che il Sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, rivolge oggi a tutta la cittadinanza.

Rocco ripercorre i primi mesi del suo mandato, iniziato a metà ottobre, e sottolinea la necessità di superare le divisioni post-elettorali. “Il 2025 è stato per me l’anno di un nuovo inizio al servizio della nostra comunità”, dice. “La fase del confronto elettorale è conclusa: ora è tempo di responsabilità e di impegno corale per il futuro della città.”

Nei primi mesi, l’Amministrazione ha puntato su interventi concreti e visibili: dalla cura del verde pubblico alla manutenzione delle strade. “Abbiamo voluto dare subito segnali chiari: ascolto attento e risposte tempestive sono il nostro modo di amministrare”, spiega il Sindaco. Con l’approvazione del bilancio e del documento unico di programmazione, Rocco promette di continuare a garantire servizi di qualità, attenzione alle fasce più fragili, rilancio del tessuto economico e decoro urbano.

Per il 2026, la visione è chiara: rafforzare il senso di appartenenza e la cura della città. “Vogliamo che Aosta diventi un luogo dove nessuno si senta escluso e dove ogni quartiere riceva l’attenzione che merita. La nostra forza sarà restare uniti, in nome del bene comune.”

Il messaggio si conclude con un augurio di serenità e di successo per tutti. “A ogni famiglia, ai giovani che sono la nostra energia e agli anziani che sono la nostra saggezza, auguro un 2026 colmo di salute e traguardi raggiunti. Che sia un anno di ripartenza e di orgoglio per la nostra splendida città. Buon anno a tutti voi!”