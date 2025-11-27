Prorogata al 15 dicembre la scadenza per candidarsi al riconoscimento “Comune Plastic Free 2026”

C'è ancora tempo per candidarsi al riconoscimento “Comune Plastic Free 2026”, il prestigioso attestato nazionale promosso da Plastic Free Onlus per valorizzare le amministrazioni comunali impegnate nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. La scadenza per presentare la propria candidatura è stata ufficialmente prorogata al prossimo 15 dicembre, così da consentire a un maggior numero di Comuni di completare la procedura online e intervenire per migliorare le proprie performance ambientali.

“Abbiamo deciso questa piccola proroga per dare la possibilità a tutte le amministrazioni, anche le più piccole, di ultimare la candidatura con la necessaria attenzione – spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free, associazione di volontariato nata nel 2019 per contrastare l’inquinamento da plastica e oggi presente in oltre 40 Paesi nel mondo –. Tra gli strumenti messi a disposizione, il pre-esito immediato consente ai Comuni di ottenere un riscontro in tempo reale, utile per valutare le proprie performance ambientali e attivarsi con maggiore consapevolezza”.

La procedura, totalmente gratuita e facilmente accessibile a tutti i 7.896 Comuni italiani, si svolge attraverso una piattaforma online che unisce semplicità nella compilazione a una valutazione attenta e rigorosa, capace di premiare l’impegno concreto e duraturo delle amministrazioni.

I livelli di riconoscimento previsti anche per il 2026 saranno quattro: 1, 2 o 3 tartarughe, a cui si aggiunge la “3 Tartarughe Gold”, lode speciale riservata alle realtà più virtuose in assoluto per impatto e coerenza delle iniziative messe in campo.

Una volta chiusa la fase di candidatura, il Comitato di valutazione di Plastic Free procederà con la verifica delle informazioni, anche tramite controlli diretti sul territorio. La pubblicazione dei risultati ufficiali è prevista per gennaio 2026, mentre la cerimonia nazionale di premiazione si svolgerà il 14 marzo al Teatro Olimpico di Roma, riunendo i Comuni riconosciuti da tutta Italia.

“Con questa iniziativa vogliamo aiutare le istituzioni a diventare protagoniste attive del cambiamento – conclude De Gaetano –. Ogni Comune che sceglie di candidarsi compie un passo importante verso un modello di sviluppo più sostenibile. Le nostre tartarughe non sono solo simboli, ma indicatori di una visione concreta per il futuro delle comunità e del pianeta”.

Le amministrazioni interessate possono candidarsi compilando il modulo disponibile al link:

www.plasticfreeonlus.it/cosa-facciamo/comuni-plastic-free/candidatura