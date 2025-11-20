Definisci… violenza: la CGIL accende i riflettori sulla responsabilità collettiva

La violenza contro le donne non è un’emergenza passeggera: è un problema strutturale che attraversa la società e che, troppo spesso, resta nascosto nelle pieghe del quotidiano. Per questo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la CGIL promuove per martedì 25 novembre 2025 alle ore 17:30 l’iniziativa pubblica “DEFINISCI... VIOLENZA”, un incontro aperto a tutte e tutti presso la sede sindacale di Via Binel 24 ad Aosta.

L’obiettivo è semplice e ambizioso: fare chiarezza, perché la violenza non è solo ciò che finisce nelle cronache. Ogni volta che una donna viene zittita, derisa, sminuita, controllata, isolata, picchiata o uccisa, a perdere è l’intera comunità. La violenza di genere non è mai “un fatto privato”: è un nodo collettivo che riguarda responsabilità sociali, culturali e istituzionali.

Il confronto del 25 novembre nasce proprio da qui: dalla necessità di capire cosa significhi davvero parlare di violenza fisica, psicologica, economica, verbale, digitale, e di come riconoscerla prima che diventi irreparabile. Un momento per ascoltare, aprire gli occhi e dotarsi degli strumenti necessari per intervenire e non voltarsi dall’altra parte.

A portare la loro esperienza saranno Anna Ventriglia, presidente del Centro Donne contro la Violenza di Aosta, impegnata ogni giorno accanto alle donne che cercano protezione e sostegno, e Andrea Matteuzzi, segretario FILT CGIL Bologna, che offrirà una testimonianza personale legata al tema del femminicidio. Due voci diverse, complementari e preziose per comprendere la profondità e le ferite della violenza di genere.

L’incontro sarà aperto da Cristina Marchiaro, segretaria CGIL Valle d’Aosta, e chiuso da Vilma Gaillard, segretaria generale della CGIL valdostana, che ribadirà l’impegno del sindacato nel portare avanti politiche integrate di prevenzione, protezione e sostegno.

A rendere ancora più incisivo il messaggio sarà l’inaugurazione della Panchina Rossa, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di Aosta: un simbolo visibile e permanente, un invito quotidiano a non ignorare, a non giustificare, a non minimizzare.

Il 25 novembre non deve essere solo una ricorrenza, ma un promemoria: il cambiamento comincia quando la comunità intera decide di non restare in silenzio.