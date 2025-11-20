25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

ISILTEP e Cittadella Bassa Valle uniscono ancora una volta le forze per una giornata dedicata alla prevenzione della violenza di genere, con un doppio appuntamento pensato per studentesse e cittadinanza: educazione al rispetto, strumenti di autodifesa, riconoscimento dei segnali di relazioni non sane e un confronto aperto sul ruolo dei media.

In occasione del 25 novembre, ISILTEP e Cittadella Bassa Valle tornano a collaborare nell’ambito del ciclo La cultura in cortile, proponendo un pomeriggio interamente dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa che mette al centro la scuola, gli spazi di aggregazione informale e la responsabilità dell’informazione, con l’obiettivo condiviso di educare al rispetto e rafforzare gli strumenti di prevenzione.

La prima parte della giornata, ospitata nei locali di ISILTEP, è riservata alle studentesse. Dalle 14.30 alle 16.30 prenderà forma un percorso formativo costruito per accrescere consapevolezza emotiva, capacità relazionali e competenze utili alla tutela di sé.

Il programma prevede:

Apertura e accoglienza con le psicologhe Katia Peluffo e Jessica Comminet, che guideranno una riflessione sul significato del 25 novembre e sulla prevenzione della violenza nelle relazioni affettive.

Laboratorio di autodifesa femminile con il maestro Luigi Sassi, ottavo Dan di Karate del dojo Shin Ghi Taidi Montjovet, pensato per fornire strumenti pratici utili a sentirsi più sicure e aumentare la fiducia personale.

Incontro “Red flags nelle relazioni”, sempre con Peluffo e Comminet, dedicato al riconoscimento dei segnali di una relazione non sana e ai passi da compiere per chiedere aiuto.

Un percorso che conferma il ruolo della scuola come presidio fondamentale nel contrasto alla violenza di genere, luogo di educazione al rispetto e alla costruzione di relazioni sane.

Dalle 17.15 alle 18.30 l’attenzione si sposta alla Cittadella Bassa Valle, dove la comunità è invitata a un momento di confronto sul ruolo dei media. Le giornaliste di Aostasera Nicole Jocollé e Viola Feder dialogheranno con il pubblico su linguaggi, criticità e responsabilità dell’informazione quando racconta la violenza di genere — un tema che oggi più che mai chiede rigore, sensibilità e consapevolezza.

Con questa iniziativa comune, ISILTEP e Cittadella Bassa Valle ribadiscono l’importanza di un impegno condiviso: scuola, territorio e informazione possono e devono lavorare insieme per costruire una cultura fondata su rispetto, ascolto e parità. Un 25 novembre che non è solo memoria e denuncia, ma soprattutto azione concreta.