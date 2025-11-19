Jazz d'eccellenza per le festività con Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e Leila Shirvani

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, domenica 7 dicembre 2025 alle ore 21.00 presso il Courmayeur Cinema è in programma lo spettacolo di musica jazz Christmas Songs con Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura e Leila Shirvani.

L’evento è organizzato in collaborazione con Courmayeur Mont Blanc.

Per Fresu “Il Natale di ognuno di noi è differente, ma è invece uguale il senso della felicità e di condivisione che appartiene ai popoli di tutti i continenti. Christmas Songs è, in breve, il nostro modo di mettere insieme, in musica, sensazioni e ricordi indimenticabili”.

Il concerto è un progetto di Paolo Fresu, fra i jazzisti italiani più noti in campo internazionale, dedicato al periodo natalizio. Il lavoro si sviluppa in una dimensione intimista e raccolta, attraverso la formazione in trio che vede accanto a Fresu la poesia del bandoneon di Daniele di Bonaventura e la straordinaria bellezza del suono angelico del violoncello di Leila Shirvani.

Il programma proporrà celebri canzoni americane legate alle festività natalizie, come White Christmas, I’ll Be Home For Christmas e The Christmas Song, affiancate da brani della tradizione religiosa europea, come Adeste Fideles, e della terra natale di Fresu, la Sardegna.

L’Assessorato comunica inoltre che è stato attivato il servizio di trasporto gratuito fino a esaurimento posti riservato ai possessori di biglietto previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente al recapito tel: +39 0165 32 778 in orario di biglietteria, dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30 (escluso domenica e giorni festivi) o attraverso la mail dedicata saison@regione.vda.it entro giovedì 4 dicembre 2025.

Il servizio prevede la tratta Pont-Saint-Martin – Courmayeur (andata e ritorno), con fermate intermedie previste a Hone/Bard, Verrès, Châtillon, Nus, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Arvier e Morgex.