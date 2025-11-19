Frittelle per difendere la Valle: una festa che diventa battaglia civica

Una festa, sì. Ma anche un messaggio forte, chiarissimo, impossibile da ignorare.

Il prossimo 22 novembre 2025, in Place des Franchises, Valle Virtuosa scende in piazza per una giornata che profuma di comunità… e di frittelle. Accanto a loro ci saranno i volontari dell’Associazione “Le frittelle di Giò e Martino”, una delle realtà più dinamiche e generose della nostra regione, sempre pronta a mettere padelle e sorrisi al servizio delle cause più importanti.

Questa volta il motivo è serio: la raccolta fondi per sostenere le spese legali del ricorso al TAR contro la scelta dell’Amministrazione regionale di autorizzare la riapertura della discarica di Pompiod senza procedere alla necessaria Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Una decisione che ha fatto sobbalzare associazioni, cittadini e comitati, perché Pompiod non è un nome qualsiasi: è un luogo che negli anni ha generato preoccupazioni, dibattiti e tensioni ambientali.

E l’idea di riaprirlo senza VIA rischia di aggiungere un ulteriore tassello a una storia che molti valdostani avrebbero voluto chiusa per sempre.

Ecco allora che la protesta prende la forma più dolce e popolare possibile: una festa aperta a tutti, dove ogni frittella diventa un piccolo contributo alla difesa del territorio.

Le frittelle di “Giò e Martino” non hanno bisogno di presentazioni: sono ormai un simbolo di socialità e solidarietà, presenti nelle sagre, nelle iniziative benefiche, nelle occasioni in cui la comunità si stringe. La loro collaborazione dà alla giornata quel tocco di leggerezza che non cancella la gravità del tema, ma anzi lo avvicina alle persone.

Valle Virtuosa, dal canto suo, conferma la sua vocazione: vigilare, spiegare, mobilitare. Questa iniziativa vuole ricordare che le regole ambientali non sono un fastidio burocratico, ma una garanzia per tutti. E che quando le istituzioni scelgono scorciatoie, i cittadini hanno il diritto — e forse anche il dovere — di farsi sentire.

Il messaggio è semplice: una comunità può difendere il proprio territorio anche attraverso un gesto conviviale, trasformando una piazza in uno spazio di partecipazione. E quel piatto di frittelle, sabato 22 novembre, avrà un sapore diverso: quello di una Valle che non vuole arrendersi.