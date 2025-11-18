La comunità Neuventse celebra la regina Farchetta e Lorenzo Rosset tra tradizione e convivialità

La comunità di Neuventse si prepara a vivere un pomeriggio speciale all’insegna della tradizione, dello sport e della convivialità. Mercoledì 19 novembre, a partire dalle ore 14:30, la storica stalla in località Baciou aprirà le sue porte per accogliere cittadini, amici e ospiti, in occasione della festa dedicata a Regina Farchetta e Lorenzo Rosset, custodi di generazioni di sapienza contadina e di valori che da sempre animano il paese.

Tra i primi ad arrivare ci sarà lo Sci Club Saint-Barthélemy, accompagnato da Chicco Pellegrino, protagonista di un passaggio simbolico da campione a campionessa, pronto a condividere con tutti la propria passione e la gioia dello sport. Sarà proprio questo momento a dare il via a una piccola storia fatta di dedizione, memoria e affetto per le proprie radici: la pergamena di riconoscimento che verrà consegnata a Farchetta e Rosset non è solo un gesto formale, ma un segno tangibile di gratitudine da parte della comunità, per chi con costanza valorizza le tradizioni locali, custodendo saperi, gesti e ricordi preziosi.

Dopo la consegna del riconoscimento, la festa continuerà con un momento conviviale, occasione ideale per scambiarsi ricordi, aneddoti e risate, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità che sa celebrare chi contribuisce a mantenerne vivi i valori.

L’evento è promosso dall’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con lo Sci Club Saint-Barthélemy, e si rivolge a tutti i cittadini: un invito aperto a partecipare, condividere e rendere omaggio a una storia che intreccia lavoro, sport e tradizione, in un pomeriggio che promette calore e sorrisi.