AIACE VDA e CREIS presentano “Le brave mogliettine: viaggio nei media tra ruoli e stereotipi”

L’associazione AIACE VDA e CREIS - Centro Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile sono liete di invitarvi all’incontro pubblico “Le brave mogliettine: viaggio nei media tra ruoli e stereotipi”, che si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 18.00 presso Plus (ex Cittadella dei Giovani), ad Aosta.

La serata rappresenta il momento conclusivo del percorso “Riflessioni e rappresentazioni”, che ha coinvolto tre classi del Liceo Artistico di Aosta durante l’a.s. 2024/2025 in un laboratorio dedicato all'analisi critica degli stereotipi di genere nei media. Un progetto nato con l’obiettivo di fornire strumenti di lettura delle immagini e dei linguaggi che ci circondano, con particolare attenzione al modo in cui la figura femminile viene rappresentata al cinema, in televisione e nella comunicazione quotidiana.

Il progetto, promosso da AIACE VDA e CREIS, è realizzato con il sostegno della Regione Valle d’Aosta nell’ambito del bando antiviolenza 2024 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2024).

La serata offrirà uno spazio di riflessione sulle rappresentazioni della figura femminile nei media contemporanei, sull’evoluzione - o sulla persistenza - delle aspettative sociali legate ai ruoli di genere e sull’influenza che queste continuano a esercitare sulla percezione, sui comportamenti e sull’immaginario collettivo.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il cortometraggio documentario “The Makeover Movie” di Sue Ding (USA, 2022, 18’) che, attraverso le voci di giovani donne, esplora il tema della trasformazione personale e del cliché cinematografico del “makeover” dal cinema muto ai giorni nostri.

Seguirà la proiezione di un breve video reportage realizzato dalle studentesse e dagli studenti della classe 5B del Liceo Artistico di Aosta sotto la guida di Alessia Gasparella, direttrice artistica di AIACE VDA. Il video documenta un’indagine per le vie di Aosta, alla ricerca di testimonianze e riflessioni sul tema della violenza di genere.

La serata si concluderà con l’intervento “Galatei, buone maniere e trasformazioni sociali: la rappresentazione della donna tra dopoguerra e cinema contemporaneo” a cura di Giulia Muggeo, ricercatrice presso l’Università di Torino, docente di Storia del cinema popolare e di Forme e generi dello spettacolo radiotelevisivo presso l’Università degli Studi di Torino. Un percorso attraverso i galatei e le rubriche di buone maniere pubblicati in Italia tra gli anni ’50 e ’60, che mettono in relazione norme comportamentali e trasformazioni sociali del dopoguerra. Attraverso esempi tratti da riviste femminili, rotocalchi e cinema, l’intervento metterà in luce come i modelli di comportamento abbiano contribuito a definire ruoli, aspettative e tensioni di genere validi ancora oggi, come dimostrano i makeover movies contemporanei.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.