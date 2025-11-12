Protocollo tra AIGAE e AGESCI: educazione alla natura e responsabilità per i giovani

Un nuovo accordo triennale unisce AIGAE, l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, e AGESCI, l’associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, in un progetto dedicato all’educazione ambientale e alla formazione di giovani e adulti. L’obiettivo è far vivere la natura come “casa comune”, promuovendo turismo responsabile e conoscenza dei territori protetti, dai parchi nazionali appenninici e alpini fino alle zone marine.

L’iniziativa nasce in concomitanza con l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e prevede cammini scout che ripercorrono le sue orme, con attività educative e formative sul campo.

«La collaborazione con AIGAE è un’opportunità preziosa per rafforzare il nostro cammino educativo», spiegano Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti nazionali AGESCI. «Condividere competenze e visioni significa mettere al centro la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, offrendo ai giovani esperienze significative per lo sviluppo personale e collettivo».

Guglielmo Ruggiero, presidente di AIGAE (a sn), aggiunge: «Crediamo che la Natura abbia un valore educativo fondamentale nella formazione del carattere. Con AGESCI condividiamo il motto ‘imparare facendo’, favorendo la frequentazione sostenibile e rispettosa dell’ambiente, con attività che vanno dalla lettura delle mappe alle buone pratiche di escursionismo».

AGESCI conta 182.000 soci e lavora per la formazione giovanile secondo il metodo dello scautismo adattato alla realtà italiana. AIGAE, attiva dal 1992, organizza circa 150.000 escursioni l’anno, con oltre 3.600 guide associate, e collabora con enti e aree protette per promuovere turismo verde e sostenibile in tutta Italia.