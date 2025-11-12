Allarme fake news: falso l’annuncio dell’apertura di un pronto soccorso a Donnas

Sta circolando in queste ore, soprattutto sui social network e attraverso i canali di messaggistica istantanea come WhatsApp, una notizia completamente falsa riguardante l’apertura “in via sperimentale” di un pronto soccorso a Donnas.
A smentire con fermezza la voce è la Azienda USL della Valle d’Aosta, che invita la popolazione a non condividere né diffondere il messaggio, privo di qualsiasi fondamento.
“Si tratta di una fake news – precisa l’Azienda – che non trova alcuna corrispondenza nella programmazione sanitaria regionale. Nessuna apertura di pronto soccorso è prevista a Donnas, né in forma temporanea né sperimentale.”
L’USL richiama tutti i cittadini alla massima prudenza e al senso di responsabilità nell’uso dei social media.
La diffusione di notizie non verificate – sottolinea l’Azienda – può creare disorientamento, alimentare aspettative infondate e persino provocare disservizi reali, ad esempio inducendo persone in cerca di soccorso a recarsi in luoghi dove il servizio non esiste.
L’invito è chiaro: prima di rilanciare un’informazione sanitaria, verificarne sempre la provenienza attraverso i canali ufficiali dell’Azienda USL, del sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta o dei comuni interessati.
“Solo la comunicazione diretta e verificabile – ribadisce l’USL – garantisce la sicurezza di tutti. La collaborazione dei cittadini è essenziale per contrastare la disinformazione.”