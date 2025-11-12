Marché Vert Noël 2025/26: il villaggio alpino torna a illuminare il cuore di Aosta

L’aria frizzante di novembre a Aosta porta con sé il profumo di legno, vin brûlé e cannella: è l’inizio della magia del Marché Vert Noël, giunto quest’anno alla diciassettesima edizione. Dal 22 novembre al 6 gennaio, piazza Chanoux e il centro storico si trasformeranno in un villaggio alpino da fiaba, tra 48 chalet illuminati, laboratori artigianali e boschi di abeti, pronti ad accogliere grandi e piccoli in un’esperienza che sa di tradizione e meraviglia.

«Ogni anno puntiamo a sorprendere i visitatori – racconta l’assessora alla Cultura e al Turismo, Cecilia Lazzarotto – e quest’anno, nonostante il cambio di amministrazioni, siamo riusciti a dare nuova linfa a un evento consolidato, estendendo luci, suoni e animazioni all’intero centro storico. Vogliamo che ogni angolo della città diventi parte di un’unica grande storia di Natale».

Il cuore del mercatino sarà come sempre il villaggio alpino, con un albero di Natale maestoso, un Abies nordmanniana decorato con 400 palline e illuminato da 7.200 microled, inserito in un’aiuola di tronchi e rami a cura della BCC Valdostana. «L’ambientazione alpina è imprescindibile – aggiunge l’assessora all’Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod – e la sostenibilità è al centro della nostra organizzazione: gli abeti saranno riutilizzati o impiegati come biomassa, mentre i manufatti di legno decorativi accompagneranno i visitatori per tutta la durata del mercatino».

Passeggiando tra gli chalet, il visitatore incontra sapori tipici e oggetti artigianali: candele profumate, ceramiche, decorazioni, accessori in lana, prodotti eno-gastronomici valdostani e dolciumi. «Vogliamo offrire un’esperienza completa – spiega Roberto Sapia, Presidente della Chambre valdôtaine – dove il Natale diventa un percorso sensoriale, fatto di luci, suoni, laboratori e narrazioni che accompagnano i visitatori lungo tutta la città». Il progetto Fiabe di Luce illuminerà piazze e monumenti, creando un dialogo tra il patrimonio urbano e la magia delle feste, dal Parco Emilio Lussu alla Tour du Pailleron, fino a un Libro magico parlante in piazza Arco d’Augusto.

Non mancano i momenti di incontro e solidarietà: la sezione valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini gestirà la consueta buvette con vin brûlé e succo di mela, devolvendo i proventi al Banco Alimentare e all’associazione L’Albero di Zaccheo.

Il Marché Vert Noël conferma inoltre il suo prestigio europeo: insignito del riconoscimento “Excellent European Christmas Market 2025”, è ormai punto di riferimento internazionale per qualità, tradizione e sostenibilità. «L’affermazione del nostro mercatino è frutto di un lavoro di squadra – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques – con il sostegno della Regione, del Comune, della Chambre e dei partner privati, possiamo offrire un’esperienza unica, capace di attrarre visitatori da tutta Europa».

Anche le giovani generazioni trovano il loro spazio: laboratori di antichi mestieri e attività creative permetteranno a bambini e ragazzi di scoprire la magia dell’artigianato valdostano, tra découpage, ceramica e tessitura. E per gli amanti del ghiaccio, la pista all’aperto di piazza Narbonne aprirà già questo fine settimana, promettendo emozioni e divertimento.

La diciassettesima edizione del Marché Vert Noël, con il suo villaggio alpino, le luci e i laboratori, non è solo un mercatino, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e celebra l’identità della Valle d’Aosta. Dal 22 novembre al 6 gennaio, Aosta si trasforma in un teatro di emozioni, dove tradizione, innovazione e magia natalizia si incontrano per regalare momenti indimenticabili ai residenti e ai visitatori.