Le Frittelle che scaldano il cuore

Ci sono iniziative che profumano di casa, di affetto e di comunità. Una di queste è certamente quella de “Le Frittelle di Giò e Martino” APS ETS di Issogne, che sabato 15 novembre 2025, a partire dalle ore 18.30, invita tutti al Salone Polivalente di Issogne per la sua Festa Annuale.

Un momento di incontro semplice ma denso di significato, dove soci, amici, sostenitori ed enti valdostani si ritrovano per celebrare un anno di attività e soprattutto per condividere il valore della solidarietà concreta.

L’associazione, nata nel 2022 in ricordo di Giovanna Vuillermin, moglie di Martino Dublanc e storica volontaria dei “Castagneti di Issogne”, ha saputo trasformare il gesto dolce e popolare della frittella di mela in un simbolo di generosità collettiva.

Nel corso del 2025 l’impegno dei volontari ha permesso di devolvere circa 30.000 euro a favore di realtà e progetti valdostani, confermando il trend degli ultimi anni: 30.000 euro anche nel 2024, 15.000 nel 2023 e 4.500 nel 2022, anno di fondazione.

Dietro questi numeri c’è una rete di persone che dedicano tempo, energie e sorrisi per fare del bene, ricordando il valore di chi non c’è più e dando continuità al suo spirito di servizio.

La serata di Issogne sarà l’occasione per fare il punto sull’attività dell’anno, ringraziare i tanti sostenitori e, naturalmente, gustare le frittelle che hanno reso famosa l’associazione, simbolo dolce e profumato di una Valle che sa ancora ritrovarsi intorno ai gesti semplici.

“Unirsi all’associazione significa condividere un modo di fare solidarietà con leggerezza, ma con tanta sostanza”, ricordano i promotori, che rinnovano l’invito ad amici e simpatizzanti a partecipare alla festa e, se possibile, ad entrare a far parte di questa bella squadra del cuore.

Per informazioni: Erika Standen – 338 2740681