Aosta: Distacco di un elemento in pietra del balcone del Municipio

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in pieno centro cittadino. Durante i lavori di allestimento delle luminarie natalizie in piazza Chanoux, un elemento in pietra della ringhiera del balconcino della facciata del Municipio si è improvvisamente staccato, precipitando sul tetto del dehors del ristorante “Paolo Griffa al Caffè Nazionale”, fortunatamente chiuso al pubblico.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Aosta, l’episodio si è verificato mentre la ditta genovese incaricata stava montando la grande figura luminosa del cosiddetto “cielo stellato”, sopra l’allestimento del Marché Vert Noël. Il cedimento ha interessato un blocco di pietra a cui era stato fissato un tirante per sostenere le strutture luminose.

Il frammento, cadendo, ha danneggiato la copertura del dehors, ma per puro caso non ha colpito alcun passante. L’incidente ha suscitato allarme tra i presenti e ha richiamato sul posto i tecnici comunali e i responsabili della sicurezza del cantiere, che hanno immediatamente transennato l’area e avviato le verifiche statiche sulla facciata dell’Hôtel de Ville.

Il sopralluogo ha escluso altri rischi di distacco, ma l’episodio solleva interrogativi sulla manutenzione e sullo stato conservativo del palazzo simbolo della città, che già in passato aveva richiesto interventi di consolidamento.

Dopo i rilievi di rito, i lavori per l’installazione delle luminarie sono ripresi, mentre l’impresa si è impegnata ad attivare le procedure assicurative nei confronti sia del Comune sia della società che gestisce lo storico locale sotto i portici.

Un incidente senza feriti, dunque, ma che riaccende la discussione sulla sicurezza e la fragilità di un edificio che rappresenta non solo il cuore amministrativo, ma anche l’immagine storica di Aosta.