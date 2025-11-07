 / Aosta Capitale

Aosta Capitale | 07 novembre 2025, 19:09

Aosta: erde pubblico: tra manutenzione d’autunno e programmazione di nuovi interventi

Potature, nuove piantumazioni e cura stagionale: il Comune di Aosta prepara il piano per il verde urbano tra sicurezza e decoro

Aosta: erde pubblico: tra manutenzione d’autunno e programmazione di nuovi interventi

Dopo gli interventi primaverili ed estivi, il Comune di Aosta ha avviato un nuovo ciclo di lavori per la manutenzione del verde pubblico, con l’obiettivo di garantire sicurezza, decoro e continuità nella gestione del patrimonio arboreo cittadino. Le operazioni, pianificate per il periodo autunno-inverno, riguardano sia la potatura e la sostituzione di alberi pericolanti, sia la cura e l’integrazione delle nuove piantumazioni.

Il programma prevede potature mirate in diverse zone della città: da viale Europa a viale Ginevra, via Vuillerminaz, via Festaz, passando per la rotatoria di via Roma/via Petigat, via Adamello, corso Ivrea (sulla scarpata a nord della SS 26, in zona Borgnalle), via Chaligne, viale Chabod, viale Conseil des Commis e corso Lancieri d’Aosta. In tutto, saranno eseguite 140 potature, mentre 84 ceppaie verranno rimosse in aree verdi come il Parco Fontaine de Saint Ours, i giardini “Radizza” di corso XXVI Febbraio, via Monte Emilius, corso Ivrea (lato valle della SS 26) e via Roma, lungo il torrente Buthier.

A queste operazioni seguirà la messa a dimora di 17 nuovi alberi, destinati a sostituire quelli abbattuti, in luoghi simbolici della città come corso Saint-Martin-de-Corléans, piazza della Repubblica, via Lexert, via Elter, via Chaligne e via Liconi.

Non mancano gli interventi straordinari: per motivi di sicurezza verranno abbattute tre piante considerate a rischio, e sarà ripulita la scarpata di via Pasquettaz, dopo il mancato intervento dei privati.

Parallelamente, sono già partite le operazioni stagionali di decoro urbano, che prevedono il riallestimento floreale di rotatorie e aiuole con nuove essenze autunnali. Le prime sistemazioni hanno riguardato la pulizia delle aree e la piantumazione di ciclamini, simbolo della stagione e del rinnovo del paesaggio urbano.

Infine, il Comune ha annunciato che nel 2026 l’impegno proseguirà con attività di innaffiatura delle giovani piante, la rimozione manuale delle erbacce e la manutenzione degli impianti di irrigazione, in un’ottica di cura costante e programmata del verde cittadino.

Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che accompagna la città verso l’inverno con attenzione e rispetto per l’ambiente urbano.

je.fe.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore