Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Cogne, Grand-Pollein, Colle d’Arpy e della Valsavarenche

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

per consentire i lavori di ripristino definitivo sulla strada classificata regionale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n.47 di Cogne, al km 1+250 (Tour-d’Allian), nel Comune di Aymavilles, dalle ore 07.30 di lunedì 3 alle ore 18.00 di mercoledì 12 novembre 2025, impianto attivo 24 ore su 24

per consentire i lavori di ripristino definitivo sulla strada classificata regionale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n. 35 di Grand-Pollein, dal km 3+200 al km 4+395 (Località Volget), nel Comune di Brissogne, dalle ore 07.30 di lunedì 3 e fino alle ore 18.00 di mercoledì 12 novembre 2025, impianto attivo 24 ore su 24

per consentire l’ultimazione dei lavori di lavori di estensione della rete della fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n.39 del Colle d’Arpy, dal km. 0+624 (località Saint-Roch), al km. 1+190 (località Saint-Pierre), nel comune di Morgex, a partire dalle ore 07.00 di lunedì 3 e fino alle ore 18.00 di mercoledì 5 novembre 2025, impianto attivo 24 ore su 24

per consentire l’ultimazione dei lavori di posa mediante gli scavi e infilaggio del cavo della fibra ottica lungo la strada classificata regionale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo la SR n.23 della Valsavarenche, dal km 6+650 (frazione Le Bioley) e al km 11+100 (Molère), tra i Comuni di Introd e di Valsavarenche, dalle ore 7.00 di lunedì 3 alle ore 18.00 di venerdì 7 novembre 2025