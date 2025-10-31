Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Champorcher, di Roisan e della Val d’Ayas

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che
per lavori di risanamento del manto stradale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo la SR 2 di Champorcher, nel Comune di Hône, località Plan Priod, dal km 1+400 al km 1+850 circa, da venerdì 31 ottobre a martedì 23 dicembre 2025, 24 ore su 24 (MAP)
per la posa di cavi sotterranei a bassa tensione, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo la SR 17 di Roisan, nel Comune di Aosta, tra frazione Porossan-Nayves e località Câche, dal km 2+540 al km 2+780, dalle ore 8.30 di lunedì 3 novembre alle ore 18.00 di venerdì 7 novembre 2025 (MAP)
per consentire i lavori per la posa dell’acquedotto interrato, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo la SR 2 di Champorcher, dal km 5+000, in località Valleye, nel Comune di Hône, al km 7+200 in località capoluogo del Comune di Pontboset, dalle ore 7.00 di venerdì 31 ottobre alle ore 18 di venerdì 28 novembre 2025, sabato, domenica e festivi compresi (MAP)
per avori di lavori di posa di cavi interrati fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo alcuni tratti della SR 45 della Val d’Ayas, dal km 4+265, località Targnod nel Comune di Challand-Saint-Victor, al km 10+086, località Quinçod nel Comune di Challand-Saint-Anselme, dalle ore 8.00 di lunedì 3 novembre alle ore 18.00 di venerdì 7 novembre 2025